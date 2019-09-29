Политика
RT на русскомВ МИД пообещали ответить на отказ Sputnik в аккредитации в Британии
Россия ответит симметрично на отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. «Будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ», — заявили РИА Новости в МИД.
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с чего всё началось
В российском МИД пообещали принять симметричные меры в отношении британских СМИ. Ранее в сентябре оппозиционная Лейбористская партия аккредитовала журналистов Sputnik на свою аналогичную конференцию.РИА Новости13:38
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Финансы
Рынок акций РФ завершил неделю снижением из-за упавшей нефти
Рынок акций РФ в пятницу снизился и завершил неделю в минусе вслед за упавшей нефтью в связи с восстановлением добычи в Саудовской Аравии раньше ожиданий; лидировали в откате акции "Полюса" и Polymetal из-за снижения золота (-0,9%, до $1500 за унцию).
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Шестерых северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, арестовали на два месяца.
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Известия вчера в 08:28
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Газета Metro 11:11
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Газета DAILY вчера в 12:56
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Как сообщает информационный портал Е1, обе машины после аварии вылетели с трассы. В результате ДТП пострадали пять человек.
REGNUM 22:43
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В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре
Отмечается, что возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.
RT на русском 22:57
Футбол
Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник вчера в 12:51
Экономика
Часть денег с 1 октября перестанут принимать, зато появится купюра в 1000 гривен, — народ просють
В Украине уже в октябре перестанут принимать часть денег.
Голос Правды 26 сентября в 21:28
Политика
Иран потребовал от США 50 миллиардов долларов
Напомним, в июле 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Российская газета 20:38
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В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда вчера в 08:15
Здоровье
Врачи назвали признаки микроинсульта
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Gazeta.SPb 27 сентября в 23:26
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Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни
В лидерах Северный Кавказ и юг Здоровый образ жизни, как отмечается в исследовании, с каждым годом становится все более актуальным, охватывая все большее количество регионов.
РИА Новости 19:26
Кино
Актер из «Джокера» рассказал о тяге к бесконтрольной ругани
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Lenta.ru 17:20
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
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Автоспорт
Квят остался доволен гонкой Гран-при Сочи
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги гонки Гран-при России, в которой он занял 12-е место.
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Путин освободил от уплаты НДФЛ ряд категорий россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
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