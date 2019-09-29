В российском МИД пообещали принять симметричные меры в отношении британских СМИ. Ранее в сентябре оппозиционная Лейбористская партия аккредитовала журналистов Sputnik на свою аналогичную конференцию.

с чего всё началось

Россия ответит симметрично на отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. «Будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ», — заявили РИА Новости в МИД.

В МИД пообещали ответить на отказ Sputnik в аккредитации в Британии

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