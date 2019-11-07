Политика

ИзвестияИзвестияВ МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

27 октября американское издание The Wall Street Journal сообщило о подписании президентом США Дональдом Трампом документа о намерении Соединенных Штатов покинуть ДОН. Финального решения по выходу из договора еще нет, отмечалось в публикации.
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с чего всё началось

В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
РИА Новостивчера в 16:41

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МИД: России есть чем ответить на возможный выход США из Договора по открытому небу

Коммерсантъвчера в 20:58

Россия оценила планы США выйти из Договора по открытому небу

Московский Комсомолецвчера в 18:43

В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

РИА Новостивчера в 16:41

В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Lenta.ruвчера в 17:47

Россия готова к возможному выходу США из Договора по открытому небу

RT на русскомвчера в 17:15

МИД: Россия не оставит без ответа выход США из Договора по открытому небу

Комсомольская правдавчера в 16:53

Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

РБКвчера в 18:08
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Футбол

Мяч в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в 4-м туре ЛЧ

Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
Матч ТВ вчера в 18:37
Общество

Названа самая закредитованная группа россиян

Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
RT на русском вчера в 20:18
Политика

Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены

В обществе всегда присутствует желание перемен, и всегда есть сторонники как плавных и гармоничных, так и «скачкообразных» изменений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 05:53
Футбол

«Зенит» вновь проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Вечерняя Москва 05 ноября в 15:15
Происшествия

Потолок обрушился на зрителей в театре Лондона

Газета.Ru вчера в 20:37
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество

В Росстате зафиксировали рост зарплат медработников

В России за три квартала 2019 года отмечен рост зарплат у всех категорий медицинского персонала.
RT на русском вчера в 23:08
Общество

МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют

В России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации.
РБК 00:01
Авто

Продажи автомобилей Lada упали в России

Автоновости дня вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото

Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Армия и оружие

Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией

Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

BFM.ru вчера в 21:03
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе

Самый крупный гонорар за участие в передаче Андрея Малахова выплатили актеру Эммануилу Виторгану.
Вечерняя Москва вчера в 23:42
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество

В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года

На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
Российская газета 05 ноября в 02:35
Происшествия

Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане

Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.
РБК вчера в 02:31
Спорт

Призерка чемпионата мира по гимнастике решила завершить порнокарьеру

Серебряная призерка Чемпионата мира 2002 года восемь лет снималась в фильмах для взрослых.
Московский Комсомолец вчера в 08:22
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Политика

Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 18:43
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Политика

Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.
РИА Новости вчера в 20:09
Общество

Электропикап Tesla представят 21 ноября — Илон Маск

Американская компания Tesla представит свой новый электрический пикап Cybertruck 21 ноября в Лос-Анджелесе.
REGNUM 00:24
Общество

Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия вчера в 14:58
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Детройт», Бучневич и Панарин набрали четыре очка

Sportbox.RU вчера в 22:36
Происшествия

СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово

РБК 00:15
Политика

WP: Трамп хотел, чтобы генпрокурор публично назвал его разговор с Зеленским законным

Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию и публично заявить об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 23:04
Футбол

Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол

Sports.ru вчера в 16:11
Армия и оружие

Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ

Министерство обороны прорабатывает вопрос о модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — отмечается в документе ведомства.
Известия 00:44
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Договор по открытому небу
Многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
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