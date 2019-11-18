Brexit создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

с чего всё началось

Представителям российского бизнеса стоит с вниманием отнестись к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США.

В МИД предупредили об ужесточении санкций после Brexit

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