Политика
Русская ПланетаВ МИД предупредили об ужесточении санкций после Brexit
Представителям российского бизнеса стоит с вниманием отнестись к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США.
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с чего всё началось
Brexit создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.РИА Новости02:38
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Общество
Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Общество
Признавших Егора Крида сатанистом экспертов отстранили от работы
Роскомнадзор приостановил аккредитацию трех экспертов, которые признали песни артиста Егора Крида сатанинскими и вредными для здоровья.
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
Музыка
Клип Go Bananas группы Little Big набрал 2 млн просмотров за 10 часов
Российская группа Little Big выложила в пятницу клип на песню Go Bananas. За 10 часов ролик набрал в YouTube более 2 млн просмотров.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Технологии
Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp
Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
Происшествия
Обыски проходят в новосибирском отделении РАН
В понедельник, 18 ноября, в новосибирском отделении российской академии наук (РАН) проходят обыски.
Общество
«Яндекс» изменил структуру управления компанией
Волож в новой структуре компании сохранит свой пакет акций (ему принадлежит 10,1 процента акций компании и 48,4 процента голосов), однако должен будет передать пакет в семейный траст и подписать соглашение, согласно которому не сможет продавать его как минимум до 2022 года.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Здоровье
Осторожно: Когда хурма смертельно вредна
Оказывается, хурма может быть еще и вредна.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Политика
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси
В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Общество
Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
Ходорковский купил Ройзмана под думские выборы-2021
Конференция «Россия для граждан», организованная олигархом-уголовником Михаилом Ходорковским, проходила в Берлине с 15 по 17 ноября 2019 года.
Происшествия
СМИ узнали, как живет изуродованная кислотой модель Элеонора Кондратюк
20 лет назад Мисс очарование, 17-летнюю Элеонору Кондратюк облили серной кислотой.
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Технологии
В России разрабатывают приложение для двигателя автомобиля
В России планируют запустить приложения «Автошазам», которое сможет определить неисправность автомобильного двигателя по звуку.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Киберспорт
Gambit уступила J.Storm на MDL Chengdu Major
J.Storm победила Gambit со счетом 2:1 в первом матче группы D на MDL Chengdu Major.
Футбол
Коноплянка назвал цель сборной Украины на Евро-2020
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле
Армия и оружие
Первый этап поставок Ираку танков Т-90С завершен
Поставка Ираку российских танков Т-90С в рамках первого этапа завершена.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой
В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.