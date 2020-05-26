Политика
РИА НовостиВ МИД предупредили об издержках развала Договора по открытому небу
В случае развала договора по открытому небу обеспечивать общую с Европой безопасность станет гораздо затратнее, Москва надеется, что этого удастся избежать, говорится в сообщении МИД РФ.
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МИД: участники Договора по открытому небу пострадают в случае его развала
Комсомольская правдавчера в 13:53
МИД: все участники Договора по открытому небу понесут потери в случае его развала
Парламентская газетавчера в 11:31
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