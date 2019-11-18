Политика

Русская ПланетаРусская ПланетаВ МИД предупредили об ужесточении санкций после Brexit

Представителям российского бизнеса стоит с вниманием отнестись к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США.
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с чего всё началось

В МИД предупредили о рисках для российских компаний после Brexit

Brexit создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
РИА Новости02:38

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В МИД России заявили об обсуждении с Британией торговли после брексита

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МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

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Взгляд.ру02:25

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РИА Новости04:37

МИД РФ предупредил предпринимателей об ужесточении санкций после «Брексита»

Коммерсантъ03:10
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Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе

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