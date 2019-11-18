Политика
Русская ПланетаВ МИД предупредили об ужесточении санкций после Brexit
Представителям российского бизнеса стоит с вниманием отнестись к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США.
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с чего всё началось
Brexit создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.РИА Новости02:38
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Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Футбол
Коноплянка сказал, что сборной Украины не хватает Ракицкого
Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поделился мнением об игровых качествах защитника Зенита Ярослава Ракицкого.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
Хоккей
Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова
Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Общество
Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции
Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Луис Энрике возглавит сборную Испании перед Евро-2020
Предполагается, что о его назначении будет объявлено перед стартом финальной части Евро-2020.Напомним, что Энрике покинул сборную Испании летом этого года в связи с болезнью дочери.
Общество
Назначен новый глава УГИБДД Москвы
Политика
Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.
Игры
Стала известна судьба игр Dead Island 2 и Saints Row 5
Видеоигры Dead Island 2 и Saints Row 5 всё ещё находятся в стадии разработки.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Гаджеты
Samsung снизит стоимость своих смартфонов
Перенос производства позволит компании сэкономить на расходах порядка 30%, а это позволит снизить стоимость самих смартфонов.
Фигурное катание
Медведева прокомментировала слухи о своей беременности
Наука
Свинец превратили в сверхпрочный материал под экстремальным давлением
Чтобы изучить, как меняется прочность свинца под давлением, исследователи быстро сжали образец с помощью лазеров, которыми располагает Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, расположенная в Калифорнии.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Политика
Палата представителей США намерена выяснить, не лгал ли Трамп спецпрокурору Мюллеру
Палата представителей Конгресса США выясняет, не давал ли президент Дональд Трамп ложных показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Политика
Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»
Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Происшествия
В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
Музыка
КП: София Ротару вернется на российскую сцену
Певица София Ротару, отказавшаяся от концертов в России в 2018-м, вернется в Москву. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Политика
В Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента
Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих.
Авто
Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage
Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.
Политика
США признали поселения Израиля на территории Палестины
Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Футбол