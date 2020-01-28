Трамп намерен обнародовать план по урегулированию палестино-израильского конфликта 28 января. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал об ожиданиях от анонсированной США «сделки века».

В МИД прокомментировали анонсированный США план по Ближнему Востоку

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