Политика
RT на русскомВ МИД прокомментировали анонсированный США план по Ближнему Востоку
Трамп намерен обнародовать план по урегулированию палестино-израильского конфликта 28 января. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал об ожиданиях от анонсированной США «сделки века».
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Политика
Эксперты объяснили необходимость поправок в Конституцию
Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию продиктованы изменением реалий внутри страны и необходимостью ее дальнейшего развития.
Политика
Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Происшествия
В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа
20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
Хоккей
Брагин назначен тренером главной сборной России
Тренер молодёжной сборной России Валерий Брагинназначен помощником главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Культура
Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»
Фильм должен был состоять из отдельных новелл на основе песен «Машины времени». Ожидалось, что съёмками займутся разные режиссёры.
Происшествия
Названы приметы убившего мужчину у подъезда дома в Москве
В Сети появилась видеозапись убийства, произошедшего около подъезда жилого дома на улице Гарибальди в столице.
Игры
Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam
Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Американский военный самолет действительно разбился в Афганистане, но признаков того, что его сбили, нет, сообщил в понедельник представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Авто
Nissan выпустит новый компактный кроссовер
Японский автомобильный бренд Nissan выпустит новый кроссовер уже в этом в году.
Кино
Эмма Уотсон может появиться в новых «Пиратах Карибского моря»
Эмма Уотсон может сыграть главную роль в планируемой перезагрузке франшизы «Пираты Карибского моря».
Общество
Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты
Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
Армия и оружие
Российские С-400 пытались заставить сбить самолёт госдепа США над Сирией
Пентагон попытался подставить сирийские ПВО, чтобы сбить самолёт госдепа США.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Шоу-бизнес
Виктория Боня исчезла после поездки в Перу
Российская знаменитость предупредила верных почитателей, что 4 дня не будет размещать в Сети какие-либо фото и видеоролики, однако уже 24 января фанаты заметили, что ее персональная страничка и вовсе исчезла.
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Политика
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ. Смена кадров была произведена в связи с плановой ротацией.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия России
Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Экономика
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей
Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Общество
Российские туроператоры решили приостановить приём групп из Китая
Туроператоры РФ со вторника, 28 января, приостанавливают приём новых организованных туристических групп из Китая из-за вспышки коронавируса, сообщает Российский союз туриндустрии.
Политика
МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе
Профильные комитеты Совфеда с участием МИД, Минсельхоза, ФСБ обсудили в понедельник ситуацию с соглашением с США по разграничению Берингова пролива.
Политика
В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму
В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Политика
Чем обернутся для Украины слова Зеленского о роли СССР в мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит в том числе на СССР.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию и Иран в отсутствии мира в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Иран и официальный Дамаск препятствуют установлению примирению на севере Сирии.
Политика
Путин назначил первым замглавы Росгвардии Виктора Стригунова
На официальном сайте правовой информации был размещен указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым на пост первого заместителя руководителя Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) был назначен Виктор Стригунов.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Гаджеты
Motorola представит первый настоящий флагман на выставке MWC
Флагманский смартфон Motorola Z2 Force был представлен компанией еще в летом 2017 года.