Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД прокомментировали анонсированный США план по Ближнему Востоку

Трамп намерен обнародовать план по урегулированию палестино-израильского конфликта 28 января. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал об ожиданиях от анонсированной США «сделки века».
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В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку

РБК06:51

В российском МИД раскритиковали решение США по «сделке века»

Lenta.ru06:00

Кремль воздержался от комментария по ближневосточной «сделке века» США

Московский Комсомолец05:43

Лавров прокомментировал американскую «сделку века» между Израилем и Палестиной

Известия05:44

Лавров прокомментировал «сделку века» США

РИА Новости05:22

Кремль не комментирует «сделку века»

ТАСС05:34

Лавров прокомментировал анонсированную США «сделку века»

RT на русском05:31
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Политика

Эксперты объяснили необходимость поправок в Конституцию

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию продиктованы изменением реалий внутри страны и необходимостью ее дальнейшего развития.
Rambler News Service 07:32
Политика

Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Известия 08:10
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости 07:16
Происшествия

В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа

20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
Российская газета 06:52
Хоккей

Брагин назначен тренером главной сборной России

Тренер молодёжной сборной России Валерий Брагинназначен помощником главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.
Pravda.Ru вчера в 01:26
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ 03:37
Происшествия

В Ростовской области найдены убитыми депутат и его жена

Газета.Ru 09:38
Культура

Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»

Фильм должен был состоять из отдельных новелл на основе песен «Машины времени». Ожидалось, что съёмками займутся разные режиссёры.
Профиль 09:21
Происшествия

Названы приметы убившего мужчину у подъезда дома в Москве

В Сети появилась видеозапись убийства, произошедшего около подъезда жилого дома на улице Гарибальди в столице.
Вечерняя Москва 05:12
Игры

Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam

Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
REGNUM 06:46
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Американский военный самолет действительно разбился в Афганистане, но признаков того, что его сбили, нет, сообщил в понедельник представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Интерфакс вчера в 13:41
Авто

Nissan выпустит новый компактный кроссовер

Японский автомобильный бренд Nissan выпустит новый кроссовер уже в этом в году.
Car.ru вчера в 12:26
Кино

Эмма Уотсон может появиться в новых «Пиратах Карибского моря»

Эмма Уотсон может сыграть главную роль в планируемой перезагрузке франшизы «Пираты Карибского моря».
NewInform 26 января в 22:35
Общество

Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
РИА Новости 08:06
Армия и оружие

Российские С-400 пытались заставить сбить самолёт госдепа США над Сирией

Пентагон попытался подставить сирийские ПВО, чтобы сбить самолёт госдепа США.
Avia.pro 26 января в 21:27
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Шоу-бизнес

Виктория Боня исчезла после поездки в Перу

Российская знаменитость предупредила верных почитателей, что 4 дня не будет размещать в Сети какие-либо фото и видеоролики, однако уже 24 января фанаты заметили, что ее персональная страничка и вовсе исчезла.
ГлобалМСК.ру 26 января в 12:39
Общество

Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность

Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Украина.ру 05:23
Политика

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ. Смена кадров была произведена в связи с плановой ротацией.
Политическая Экспертиза вчера в 10:16
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия России

Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Право.ру вчера в 08:45
Экономика

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Известия 07:27
Культура

Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»

Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Дни24 07:58
Общество

Российские туроператоры решили приостановить приём групп из Китая

Туроператоры РФ со вторника, 28 января, приостанавливают приём новых организованных туристических групп из Китая из-за вспышки коронавируса, сообщает Российский союз туриндустрии.
Наша версия 03:39
Политика

МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе

Профильные комитеты Совфеда с участием МИД, Минсельхоза, ФСБ обсудили в понедельник ситуацию с соглашением с США по разграничению Берингова пролива.
РИА Новости вчера в 05:49
Политика

В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Газета.Ru 09:49
Политика

Чем обернутся для Украины слова Зеленского о роли СССР в мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит в том числе на СССР.
Rambler News Service 03:54
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию и Иран в отсутствии мира в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Иран и официальный Дамаск препятствуют установлению примирению на севере Сирии.
Газета.Ru вчера в 22:18
Политика

Путин назначил первым замглавы Росгвардии Виктора Стригунова

На официальном сайте правовой информации был размещен указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым на пост первого заместителя руководителя Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) был назначен Виктор Стригунов.
Журналистская правда вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Гаджеты

Motorola представит первый настоящий флагман на выставке MWC

Флагманский смартфон Motorola Z2 Force был представлен компанией еще в летом 2017 года.
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