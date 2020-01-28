Политика
РБКВ Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку
Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Политика
Эрдоган обвинил ОАЭ в финансировании «российских наемников» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Абу-Даби (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам из ЧВК Вагнера, которые сражаются в Ливии на стороне сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Политика
Песков прокомментировал сообщения об отставке главы Чувашии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Мишустин назначил Гудкова главой Российского экологического оператора
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором Российского экологического оператора, передает ТАСС.
Происшествия
Бросивший двоих детей в Шереметьево отец объяснил свой поступок
Отец, бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок.
Происшествия
Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте
В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Экономика
Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России
По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Происшествия
Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
Коронавирус может отложить выпуск iPhone
Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone.
Армия и оружие
США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Американские военные подтвердили, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал США.
Авто
Rivian показал электрические пикап R1T и внедорожник R1S
Стоимость электрических пикапов R1T и внедорожников R1S в средней комплектации составит 69 000 долларов.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Космос
Роскосмос переименовал систему поиска опасных астероидов
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
Общество
В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина
Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Финансы
В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7%
В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.
Общество
В Москве создан штаб по борьбе с распространением коронавируса
В Москве создан оперативный штаб для координации работы городских и федеральных служб в борьбе с новым коронавирусом из Китая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте во вторник.
Происшествия
В Северодвинске неисправный датчик показал повышение уровня радиации
Утром 28 января датчик на проспекте Труда в Северодвинске показал повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.
Игры
Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam
Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
Происшествия
В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек
В Уфу прибыли 2851 человек из Китая, выявлено четыре человека с признаками инфекционных заболеваний, двое госпитализированы в Инфекционную больницу №4. В лабораториях уже проведены анализы отобранного материала, результаты исследований отрицательные – заболевание не является коронавирусом.