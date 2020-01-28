Политика

РБКРБКВ Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку

Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку

РБК06:51

Лавров прокомментировал «сделку века» США

РИА Новости05:22

Лавров прокомментировал американскую «сделку века» между Израилем и Палестиной

Известия05:44

Кремль воздержался от комментария по ближневосточной «сделке века» США

Московский Комсомолец05:43

В российском МИД раскритиковали решение США по «сделке века»

Lenta.ru06:00

Кремль не комментирует «сделку века»

ТАСС05:34

Лавров прокомментировал анонсированную США «сделку века»

RT на русском05:31
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Политика

Эрдоган обвинил ОАЭ в финансировании «российских наемников» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Абу-Даби (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам из ЧВК Вагнера, которые сражаются в Ливии на стороне сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
РБК 05:36
Политика

Песков прокомментировал сообщения об отставке главы Чувашии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет.
Профиль 05:50
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Политика

Мишустин назначил Гудкова главой Российского экологического оператора

Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором Российского экологического оператора, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 16:01
Происшествия

Бросивший двоих детей в Шереметьево отец объяснил свой поступок

Отец, бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок.
Lenta.ru 06:38
Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Экономика

Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
Коммерсантъ 01:47
Футбол

Жена Кокорина заявила об отказе футболиста переходить в «Сочи»

РБК 06:44
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
РБК 06:20
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ 03:37
Происшествия

Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова

Lenta.ru 06:26
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество

Коронавирус может отложить выпуск iPhone

Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone.
Российская газета 06:08
Армия и оружие

США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Американские военные подтвердили, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал США.
Телеканал RTVI вчера в 13:57
Авто

Rivian показал электрические пикап R1T и внедорожник R1S

Стоимость электрических пикапов R1T и внедорожников R1S в средней комплектации составит 69 000 долларов.
Picsnews.net вчера в 05:23
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 05:07
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК 26 января в 08:23
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 03:12
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Космос

Роскосмос переименовал систему поиска опасных астероидов

РИА Новости 05:38
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Car.ru 25 января в 06:33
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Общество

В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина

Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Северпост 05:28
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС 04:36
Финансы

В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7%

В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.
REGNUM 05:42
Общество

В Москве создан штаб по борьбе с распространением коронавируса

В Москве создан оперативный штаб для координации работы городских и федеральных служб в борьбе с новым коронавирусом из Китая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте во вторник.
Интерфакс 04:20
Происшествия

В Северодвинске неисправный датчик показал повышение уровня радиации

Утром 28 января датчик на проспекте Труда в Северодвинске показал повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.
Российская газета 06:41
Игры

Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam

Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
REGNUM 06:46
Происшествия

В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек

В Уфу прибыли 2851 человек из Китая, выявлено четыре человека с признаками инфекционных заболеваний, двое госпитализированы в Инфекционную больницу №4. В лабораториях уже проведены анализы отобранного материала, результаты исследований отрицательные – заболевание не является коронавирусом.
ProUfu.ru 01:15
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