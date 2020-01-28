Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку

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