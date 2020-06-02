с чего всё началось

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

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