Политика

РБКРБКНа Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
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с чего всё началось
Об этом говорится
 в статье вице-премьера Украины Алексея Резникова, которая размещена на сайте Атлантического совета — исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО.
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Украина предлагает вести переговоры по Донбассу без участия России

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