Политика
РБКНа Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
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с чего всё началось
Об этом говорится в статье вице-премьера Украины Алексея Резникова, которая размещена на сайте Атлантического совета — исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО.News.ruвчера в 20:11
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Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Газета.Ru 03:46
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Политика
Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США
Песков отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.
Lenta.ru 05:29
Автоспорт
«Формула-1» представила календарь первых восьми этапов сезона-2020
Лондон, 2 июня 2020, 13:31 — REGNUM Расписание первых восьми этапов сезона-2020 опубликовала пресс-служба «Формулы-1» на странице в Twitter.
REGNUM 06:31
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Происшествия
Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском
Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
Здоровье
В Саратовской области коронавирус выявлен у 450 медицинских работников
В Саратовской области новый коронавирус выявлен у 450 медицинских работников.
Четвертая Власть 05:50
Общество
Главный храм Минобороны откроют 22 июня
Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» пройдет 22 июня.
Дождь 05:31
Кино
Вдохновленные вестернами сцены разнообразят фильм «Джон Уик 4»
NewInform вчера в 09:14
Политика
Премьер Канады выступил против участия России в саммите G7
На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию.
RuNews24.ru вчера в 18:41
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
Российская газета вчера в 16:39
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Общество
Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы
ТАСС вчера в 10:05
Экономика
Нацплан обозначил срок полного снятия ограничений для экономики России
Без ограничений экономика заработает лишь на третьей ступени — июль-декабрь 2021 года.
ФАН 06:35
Здоровье
Больных из Урюпинского психинтерната везут в Волгоград
ИА Городские вести. Волгоград 05:07
Кино
Звезда «Людей Икс» Эван Питерс может сыграть в сериале «ВандаВижен»
Сайт Murphy’s Multiverse сообщает, что Эван Питерс («Американская история ужасов», «Люди Икс») получил значительную роль в предстоящем сериале Disney+ «ВандаВижен».
Popcornnews.ru 04:00
Хоккей
Новым игроком «Авангарда» станет чемпион мира
Хоккеист сборной Финляндии перейдёт в омский клуб. 24-летний защитник Оливер Каски станет новым игроком ХК "Авангард".
Омск здесь вчера в 02:44
Здоровье
В Свердловской области выявлено еще 283 случая коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости вчера в 03:35
Космос
Проект НАСА по отклонению астероида идет по плану
Оборонная планетарная миссия НАСА, направленная на отклонение орбиты небольшого астероида, продолжает развиваться по плану, не выходя за рамки бюджета в $313,9 миллионов, гласит отчет Счётной палаты правительства США (GAO), опубликованный 1 июня.
ИА Красная Весна вчера в 16:42
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Футбол
Фанаты смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках
Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках.
Sports.ru 06:40
Игры
Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре
Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
Городской портал Новый Нижний 01:00
Наука
Опробован эффективный способ определения рака простаты
Специалистами опробован эффективный способ определения рака простаты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:15
Политика
Песков рассказал об очередности снятия ограничений в разных регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 июня, прокомментировал возможность снятия ограничительных мер по всей стране за исключением Москвы.
Известия 06:22