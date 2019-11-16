Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД. Такое сообщение появилось в телеграм-канале министерства.
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В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

РБК13:59

В МИД РФ прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей

Rambler News Serviceвчера в 10:39

МИД РФ: Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву задержанные в Керченском проливе суда

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В МИД России прокомментировали процесс возвращения кораблей Украине

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В МИД рассказали о передаче задержанных кораблей Украине

Мойка78вчера в 13:41

МИД прокомментировал передачу задержанных военных кораблей Украине

Капитал странывчера в 11:54

В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

РИА Новости13:35
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Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной

Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
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США поддержали протесты в Иране

США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
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Квят на последнем рестарте отыграл три позиции

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал выступление на «Гран-при Бразилии».
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Новое поколение Kia Optima дебютирует в декабре

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia в скором времени представит новое поколение модели Optima.
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Полиция Гонконга пригрозила протестующим применением боевых патронов

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Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
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Россиянам назвали повышающие риск преждевременной смерти факторы

Существует несколько факторов, которые повышают риск преждевременной смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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Чижов назвал Европу загнанной в угол санкциями против России

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В Благовещенске восстановили водоснабжение

Водоснабжение в многоэтажных домах Благовещенске, нарушенное из-за снижения уровня воды в реке Амур и ледостава, восстановлено сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Благовещенска.
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Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

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Авария со смертельным исходом произошла в Анивском районе

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Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
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Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма

Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
РБК 14:59
Происшествия

В больнице пятерых пациентов заразили ВИЧ

Другие зараженные пациенты с исками о компенсациях в суд пока не обращались, отметил он. Стало известно, что переносчик ВИЧ был установлен.
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СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный

Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
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На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
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Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах, которые могут говорить о серьезных заболеваниях.
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Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
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Политика

ЦИК признала парламентские выборы в Белоруссии состоявшимися

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Моралес заявил об угрозе гражданской войны в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес опасается, что кризис в республике может привести к гражданской войне.
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В Тбилиси протестующие заблокировали парламент

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Ротару вернется в Россию на заработки

Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
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