Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД. Такое сообщение появилось в телеграм-канале министерства.
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МИД РФ: Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву задержанные в Керченском проливе суда

ТАСС12:43

В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

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МИД РФ: Москва никогда не отрицала возможности передачи Киеву задержанных кораблей

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В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

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В МИД России прокомментировали процесс возвращения кораблей Украине

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В МИД рассказали о передаче задержанных кораблей Украине

РЕН ТВ12:10
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В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
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Представитель компании Lenovo, владеющей брендом Motorola, поделился планами относительно недавно вышедшей раскладушки с гибким экраном Razr.
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vRubcovske.ru вчера в 23:47
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Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру

Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
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Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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Во Владивостоке из-за снегопада перекрыли трассу Седанка — Патрокл

Во Владивостоке из-за непогоды перекрыли объездную трассу Седанка — Патрокл.
Восток-Медиа 18:11
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Сирийская армия проводит антитеррористические учения в провинции Идлиб

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Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) стал лидером российского проката, собрав 214,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
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Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости 10:28
Политика

Моралес не исключил гражданской войны в Боливии

В Боливии может начаться внутренний вооруженный конфликт, заявил бывший лидер страны Эво Моралес.
Взгляд.ру 17:58
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли университет

Вести.Ru 17:35
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM 11:04
Общество

Ночной ливень смыл реагенты с дорог Владивостока

В администрации уточнили, что сотрудники «Содержания городских территорий» заблаговременно обработали дороги краевого центра специальными реагентами.
Восток-Медиа 19:43
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Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Общество

Правительству предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах, и сократить на час время реализации спиртного.
Известия 19:16
Общество

В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза

Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.
ТАСС 19:02
Общество

Климатическая зима придет в Москву на следующей неделе

На Москву надвигается климатическая зима. Резкое похолодание придет в столице в четверг, 21 ноября.
Комсомольская правда 04:43
Политика

Белый дом поддержал протесты в Иране

Белый дом поддержал протесты в Иране и осудил применение силы в отношении демонстрантов.
RT на русском 16:15
Технологии

Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
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Космос

Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной

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В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
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Новая мегаракета НАСА теперь оснащена всеми четырьмя двигателями: фото и видео

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Житель Нью-Йорка заснял танцующего Хоакина Феникса в роли Джокера

Жителю Нью-Йорка удалось заснять, как исполнитель роли Джокера в одноимённом фильме Хоакин Феникс готовится к сцене и начинает исполнять танец из киноленты, который уже стал культовым.
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Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

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Беспорядки в Афинах: полиция применила слезоточивый газ

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Рудковская показала архивное фото с доцентом Соколовым

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Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
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