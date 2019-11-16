Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД. Такое сообщение появилось в телеграм-канале министерства.

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