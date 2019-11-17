Политика
РИА НовостиВ МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД. Такое сообщение появилось в телеграм-канале министерства.
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МИД РФ: Москва никогда не отрицала возможности передачи Киеву задержанных кораблей
Комсомольская правдавчера в 12:53
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