Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД. Такое сообщение появилось в телеграм-канале министерства.
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В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Киеву

РБКвчера в 13:59

В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

РИА Новостивчера в 13:35

В МИД РФ информировали Киев о возможности вернуть украинские корабли

Известиявчера в 12:45

МИД РФ: Москва никогда не отрицала возможности передачи Киеву задержанных кораблей

Комсомольская правдавчера в 12:53

МИД РФ: Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву задержанные в Керченском проливе суда

ТАССвчера в 12:43

В МИД России прокомментировали процесс возвращения кораблей Украине

RT на русскомвчера в 12:27

В МИД рассказали о передаче задержанных кораблей Украине

РЕН ТВвчера в 12:10
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Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

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Состав сборной России на Кубок мира по биатлону утвердят 18 ноября

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Коммерсантъ вчера в 10:52
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Япония заверила в безопасности слива радиоактивной воды в океан

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало доклад, в котором говорится о безопасности сброса в Тихий океан радиоактивной воды.
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WSJ: дипломат США сообщал окружению Трампа о намерениях Зеленского по делу Байдена

Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд держал нескольких представителей администрации президента США Дональда Трампа в курсе относительно готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
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Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
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Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:45
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Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Коммерсантъ вчера в 22:07
Армия и оружие

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Патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью, получил «Роскосмос».
Известия вчера в 20:14
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Согласно исследованию Google Россия и аналитической компании Ipsos, больше всего поисковых запросов приходится на модели Kia и Hyundai, но в итоге больше всего покупают Lada.
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СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН

«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
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Индекс Dow Jones впервые превысил 28 тыс. пунктов

Американский промышленный индекс Dow Jones превысил в пятницу показатель 28 тыс. пунктов на момент завершения торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.
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Газета.Ru вчера в 09:26
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

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REGNUM вчера в 09:51
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru 16 ноября в 03:40
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В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
РБК вчера в 16:00
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Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 16 ноября в 05:24
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Роналду пообещал побить мировой рекорд по голам за сборную

Роналду отметился 11 голами в отборочном цикле к Евро-2020, и всего на его счету теперь стало 99 голов за сборную, в то время как у рекордсмена, Али Даеи, выступавшего за сборную Ирана, в активе 109 мячей в национальной команде.
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Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек

На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
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Дмитрий Матлин, который знаком с Олегом Соколовым более 30 лет, рассказал о жизни историка, убившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.
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Бинотто: Феттель и Леклер должны понимать, что они испортили гонку команде

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Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
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Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E показали до премьеры

На просторах всемирной сети появились изображения и характеристики электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E.
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Минфин определил три принципа для финансирования проектов из ФНБ

Минфин России определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ вчера в 21:21
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Air Race E представила первый в мире электрический гоночный самолет

Уникальный электрический гоночный самолет под названием White Lightning впервые показали в рамках авиасалона Dubai Air Show в ОАЭ специалисты бренда Air Race E. Максимальная скорость транспорта составит 480 км / час при движении на высоте около 10 метров.
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