Политика
RT на русскомВ МИД России прокомментировали процесс возвращения кораблей Украине
Три украинских военных корабля вместе с 24 моряками были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение российской границы в Керченском проливе. В сентябре моряки были переданы украинской стороне в рамках процедуры обмена между Москвой и Киевом.
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