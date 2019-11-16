Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России прокомментировали процесс возвращения кораблей Украине

Три украинских военных корабля вместе с 24 моряками были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение российской границы в Керченском проливе. В сентябре моряки были переданы украинской стороне в рамках процедуры обмена между Москвой и Киевом.
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МИД прокомментировал передачу задержанных кораблей Украине

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В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

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В МИД РФ прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей

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МИД прокомментировал передачу задержанных военных кораблей Украине

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МИД РФ: Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли

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