Армия и оружие

RuNews24.ruRuNews24.ruВ МИД прокомментировали планы США испытать гиперзвуковое оружие

Раньше замглавы программы гиперзвукового оружия минобороны США Майк Уайт заявлял, что Вашингтон в нынешнем году проведет испытательные пуски сверхзвукового оружия.
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В МИД признали легальными испытания гиперзвуковых ракет в США

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ТК Звездавчера в 03:37

В МИДе ответили на планы США испытать гиперзвуковое оружие

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РЕН ТВвчера в 03:55

МИД: гиперзвуковая ракета «Циркон» не нарушает международных соглашений

Вести.Ruвчера в 03:44

МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

Коммерсантъ03:00
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Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

Российская газета 06:27
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Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
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Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии

Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
vtomske.ru вчера в 05:30
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Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
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Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
NewInform 03:09
Армия и оружие

Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США

Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
REGNUM 07:06
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В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Газета.Ru 03:26
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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Общество

В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

В Екатеринбурге активисты собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
Вести.Ru 07:42
Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Общество

Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
РБК 09:01
Общество

Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России

По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
REGNUM 08:36
Энергетика

ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
РБК 07:24
Общество

В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
РИА Новости 06:47
Политика

Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя

Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».
Lenta.ru 08:42
Общество

Из-за коронавируса туристическая отрасль потеряет миллиарды долларов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе пожаловалась на то, что в связи с эпидемией коронавируса государственные органы РФ выдают рекомендации российским туроператорам, но порой не указывают сроки действия этих рекомендаций.
REGNUM 06:12
Общество

Вячеслав Спиренков возглавил Федеральную кадастровую палату

Заместитель главы Росреестра Вячеслав Спиренков возглавил Федеральную кадастровую палату (ФКП).
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Хоккей

Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Из „Сочи“ хочу попасть на чемпионат Европы». Первое интервью Кокорина о новой жизни, тюрьме, планах

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Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах

Орган по разрешению споров ВТО 5 марта утвердил доклады апелляционного органа и третейской группы по спору, инициированному Украиной против России о поставках вагонов и железнодорожного оборудования.
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«Золотая судья» Хахалева пожаловалась Путину на травлю

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Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
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ВОЗ сравнила смертность от коронавируса и гриппа

Гендиректор ВОЗ отметил, что коронавирус вызывает более тяжелые заболевания, чем сезонный грипп.
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Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
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Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова

Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
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Шнуров стихами ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

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Торнадо в Теннесси унесло жизни 25 людей

Число погибших в штате Теннесси в результате торнадо достигло 25 человек.
Народные новости 03 марта в 19:26
Общество

Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов Promobot за использование его внешности.
Lenta.ru 06:39
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