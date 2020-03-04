Раньше замглавы программы гиперзвукового оружия минобороны США Майк Уайт заявлял, что Вашингтон в нынешнем году проведет испытательные пуски сверхзвукового оружия.

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