Политика
ИзвестияВ МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить. В этот же день Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии.
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с чего всё началось
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.Коммерсантъвчера в 12:06
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Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Политика
В магазинах появилась Конституция с вынесенными на голосование поправками
В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля, убедился корреспондент РБК.
РБК 00:30
Экономика
Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис
Одно из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с порталом "Ura.ru" советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
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Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
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Мойка78 вчера в 20:05
Музыка
Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году
Слово и Дело вчера в 10:54
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM вчера в 15:01
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
РИА Новости вчера в 09:47
Происшествия
В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19 за сутки
В Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев инфицирования COVID-19.
RT на русском 14 июня в 02:03
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM вчера в 08:29
Общество
Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений
«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий 14 июня в 06:41
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
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Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Pravda.Ru вчера в 02:53
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В январе – апреле 2020 года оформлен 2461 брачный союз и 2479 расторжений брака (в 2019 году – 2959 и 3273 соответственно).
АМИТЕЛ вчера в 23:53
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Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
РИА Новости вчера в 09:17
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Политика
США отменят запрет на работу американских компаний с Huawei
Соединенные Штаты подтверждают, что они "пересмотрят свои запреты для американских компаний, ведущих бизнес с китайской Huawei, чтобы позволить им работать вместе над установлением стандартов для сетей следующего поколения 5G", - говорится в сообщении министерства в твиттере.
Интерфакс вчера в 23:37
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Яндекс.Телемост»
Сервис работает в браузерах «Яндекс» и Chrome, в приложениях «Яндекс.Диск», «Яндекс.Почта».
RuNews24.ru вчера в 05:53
Технологии
Разрешена многолетняя загадка пульсаров
Астрономы из США и Польши решили многолетнюю загадку, связанную с радиоволнами, которые испускают пульсары.
Lenta.ru вчера в 23:38
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Общество
Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы «по-мужски»
Daily Storm вчера в 13:52
Происшествия
В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу
ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс вчера в 04:06
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В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов Победы в регионах
Известия вчера в 07:18
Интернет
В WhatsApp добавили функцию электронных платежей
Американская компании Facebook добавила в мессенджер WhatsApp функцию денежных переводов. Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг.
ФАН вчера в 19:57
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику из-за откровенных фото
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных фотографий в социальных сетях.
Взгляд.ру вчера в 13:19
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru вчера в 02:20
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
Экономика
Граждане экономят на еде и повседневных товарах
В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
Авто
Появились данные о сроках производства новой модели от АвтоВАЗа
Линейка моделей отечественного бренда Lada периодически модернизируется: выходят в продажу модернизированные или на сто процентов новые машины.
Pnzdrive вчера в 03:02