с чего всё началось

Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить. В этот же день Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии.

В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану

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