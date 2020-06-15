с чего всё началось

Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить. В этот же день Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии.

В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану

Общество Число зараженных коронавирусом в мире превысило восемь миллионов Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Общество Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. 1,3K

Фигурное катание Туктамышева ответила на критику своих откровенных снимков I have even got hot A post shared by Elizaveta Tuktamysheva (@ liza_tuktik) on Jun 15, 2020 at 6:28am PDT Ранее Туктамышева выразила готовность раздеться для мужского журнала, отметив, что съёмку можно сделать красивой, а не пошлой.

Происшествия «Езжайте в свою Россию»: в Латвии врач обругал русскоговорящую женщину Ребенок общался с медиком по-латышски, однако ее бабушка не знает государственного языка, и на просьбу по-русски сообщить ей диагноз врач ответил в грубой форме: начал кричать, назвал женщину "фашисткой из России" и сказал ей по-русски уезжать из страны.

Происшествия Четыре человека утонули, спасая тонущую в Забайкалье девочку По предварительным данным, 15-летняя девочка начала тонуть в водовороте на реке Онон в 2 км от села Нижний Цасучей, пока на берегу отдыхала компания родственников. 4

Происшествия Адвокат: Ефремов находится в тяжелом состоянии Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, заявил, что тот находится в очень тяжелом состоянии после ДТП. 446

Здоровье Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса 5 июня сообщалось, что добровольцы из Министерства обороны России помещены в изоляцию в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от COVID-19. 1

Политика Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника Арест выходца из Ингушетии связали с оскорбительным высказыванием в адрес президента России Скандальную пресс-конференцию провел в Тбилиси генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия. 2

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 1,1K

Культура Актёр дубляжа мультфильма отреагировал на «каминг-аут» Губки Боба Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», отреагировал на «каминг-аут» главного героя мультсериала. 37

Происшествия В Атланте начались беспорядки из-за очередной жертвы полиции Напомним, что США уже вторую неделю сотрясают массовые беспорядки по поводу смерти чернокожего Джорджа Флойда, погибшего из-за чрезмерного применения силы полицией. 457

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 4

Общество В Якутии увеличивается смертность пациентов с коронавирусом Якутск, 16 июня 2020, 05:27 — REGNUM В Якутии за прошедшие сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 122 человека выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 6