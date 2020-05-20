Политика
Аргументы и ФактыВ МИД прокомментировали удаление YouTube-аккаунтов российских СМИ
В МИД РФ призвали международные структуры и правозащитников обратить внимание на блокировку YouTube-аккаунтов нескольких российских СМИ, сообщается на сайте ведомства. Как уточняется, видеохостинг удалил аккаунты информагентств Anna News и News Front, а также телеканала «Крым 24».
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с чего всё началось
В МИД РФ призвали международные структуры и правозащитников обратить внимание на блокировку YouTube-аккаунтов нескольких российских СМИ, сообщается на сайте ведомства.Аргументы и Факты14:33
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
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Alpina доработала мощнейший BMW X7
Ателье Alpina решило занять пустую нишу и представило модель XB7. За основу взята модификация M50i с 4,4-литровой «битурбовосьмёркой».
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Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Коммерсантъ 16:54
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Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
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Русская Планета 17 мая в 19:01
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Певица Sia усыновила двух 18-летних подростков
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Культуромания 15:42
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Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
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В алтайском общежитии у 12 студентов обнаружили коронавирус
Алтайская правда 10:41
Армия и оружие
На Тихоокеанском флоте рассказали о пополнении боевого состава
Тихоокеанский флот ВМФ России встречает свой 289-й день рождения, моряки предвкушают пополнение боевого состава тремя кораблями с ракетными комплексами "Калибр", в недалеком будущем на вооружение кораблей ТОФ поступят и новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
РИА Новости 21:23
Шоу-бизнес
Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО
Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска сообщила на днях, что попала в больницу.
Paparazzi.ru 11:35
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Гэтжи ответил, когда может пройти его поединок с Нурмагомедовым
RT на русском 12:46
Экономика
Минфин России выступил против субсидий на услуги ЖКХ
По словам Хованской, Минфин остается единственным ведомством, которое не поддержало идею Минстроя и депутатов Госдумы, предложивших в условиях пандемии COVID-19 снизить долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг в общем доходе семьи с 22% до 15%.
Известия 12:00
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Космос
NASA обнаружила в Антарктике признаки параллельной вселенной
Sputnik Южная Осетия 14:13
Общество
Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек
В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде.
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек
Уральский меридиан вчера в 03:46
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС 19:28
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
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Новый эпицентр пандемии коронавируса назван
Следующим очагом пандемии COVID-19 станет Латинская Америка, пишет Der Spiegel.
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Костромичи начали оформлять пособия на детей от 3 до 7 лет
Аурика Дроздник, директор Департамента по труду и социальной защите Костромской области: «Если ребенку на 1 января уже было 3 года или он родился 1 января три года назад, то выплата будет назначена с 1 января 2020 года, независимо от того, когда гражданин за ней обратится».
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В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
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Вышел первый эпизод сериала про птенчика Випина и перепись населения
19 мая в сети появился первый эпизод интернет-сериала про птенчика Випина.
МТВ онлайн вчера в 16:18
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
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Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе
Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения.
Ридус 08:10
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Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21