с чего всё началось

В МИД РФ призвали международные структуры и правозащитников обратить внимание на блокировку YouTube-аккаунтов нескольких российских СМИ, сообщается на сайте ведомства. Как уточняется, видеохостинг удалил аккаунты информагентств Anna News и News Front, а также телеканала «Крым 24».

Гаджеты Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12 Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. 28

Авто Alpina доработала мощнейший BMW X7 Ателье Alpina решило занять пустую нишу и представило модель XB7. За основу взята модификация M50i с 4,4-литровой «битурбовосьмёркой». 1

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 4

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 330

Армия и оружие На Тихоокеанском флоте рассказали о пополнении боевого состава Тихоокеанский флот ВМФ России встречает свой 289-й день рождения, моряки предвкушают пополнение боевого состава тремя кораблями с ракетными комплексами "Калибр", в недалеком будущем на вооружение кораблей ТОФ поступят и новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон". 1

Экономика Минфин России выступил против субсидий на услуги ЖКХ По словам Хованской, Минфин остается единственным ведомством, которое не поддержало идею Минстроя и депутатов Госдумы, предложивших в условиях пандемии COVID-19 снизить долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг в общем доходе семьи с 22% до 15%.

Игры Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи. 950

Общество Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,7K

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. 531

Общество Мясников развеял миф о ношении медицинских масок Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.

Общество Костромичи начали оформлять пособия на детей от 3 до 7 лет Аурика Дроздник, директор Департамента по труду и социальной защите Костромской области: «Если ребенку на 1 января уже было 3 года или он родился 1 января три года назад, то выплата будет назначена с 1 января 2020 года, независимо от того, когда гражданин за ней обратится». 12