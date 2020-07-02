Политика
Российская газетаВ МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
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МИД России оценило формирование в Малайзии собственного мнения о крушении MH17
Комсомольская правда10:16
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