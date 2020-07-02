Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
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Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17

Газета.Ru14:18

В МИД России поприветствовали формирование в Малайзии собственной позиции о крушении MH17

ТАСС09:57

«США использовали трагедию для оправдания санкций»: Захарова оценила книгу о MH17

Царьград11:17

Захарова оценила книгу о крушении MH17, вышедшую в Малайзии

URA.Ru10:47

Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17

РИА Новости10:32

МИД России оценило формирование в Малайзии собственного мнения о крушении MH17

Комсомольская правда10:16

МИД РФ: книга о крушении Boeing 777 - свидетельство собственного мнения Малайзии о трагедии

Вести.Ru12:48
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Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол. Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
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