Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.

В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

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