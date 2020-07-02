Политика
Российская газетаВ МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
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МИД России оценило формирование в Малайзии собственного мнения о крушении MH17
Комсомольская правда10:16
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Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
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Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
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Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
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