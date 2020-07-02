Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газетаРоссийская газета

В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.В источнике
Подробнее о событии

Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17

РИА Новостивчера в 10:32

МИД РФ: книга о крушении Boeing 777 - свидетельство собственного мнения Малайзии о трагедии

Вести.Ruвчера в 12:48

«США использовали трагедию для оправдания санкций»: Захарова оценила книгу о MH17

Царьградвчера в 11:17

Захарова оценила книгу о крушении MH17, вышедшую в Малайзии

URA.Ruвчера в 10:47

Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17

Газета.Ruвчера в 14:18

МИД России оценило формирование в Малайзии собственного мнения о крушении MH17

Комсомольская правдавчера в 10:16

В МИД России поприветствовали формирование в Малайзии собственной позиции о крушении MH17

ТАССвчера в 09:57
Реклама

«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции

«По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе».
Компаниявчера в 06:41
21
Реклама

Для россиян предложили ввести налоговый вычет за занятия детей спортом

Министерство спорта разработало законопроект, предусматривающий социальный налоговый вычет для родителей по расходам на спортивную подготовку детей в размере до 50 тыс. рублей в год, сообщила пресс-служба ведомства.
Rambler News Service30 июня в 08:00
3
Реклама
Реклама

В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ruвчера в 10:26
60
Реклама

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

По уверениям местных жителей, состоялось два раунда: первый завершился, когда молодые люди услышали вой полицейских сирен, однако после того, как стражи порядка уехали, курьеры продолжили выяснение отношений на кулаках.
Вести.Ruвчера в 11:17
272
Реклама

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газетавчера в 01:07
1K
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама