В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
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Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.В источнике
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«США использовали трагедию для оправдания санкций»: Захарова оценила книгу о MH17
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МИД России оценило формирование в Малайзии собственного мнения о крушении MH17
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