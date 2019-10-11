с чего всё началось

В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море

Политика Сенатор выступил категорически против возвращения смертной казни в РФ Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что выступает категорически против возвращения смертной казни в России «в современные правовые реалии».

Волейбол Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.

Общество Не стало космонавта Алексея Леонова Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.

Кино Marvel может снять женское супергеройское кино Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.

Политика Зеленский признал отсталость украинского Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».

Общество Малифисента возвращается в кинотеатры В остальном все как прежде – мрак, красота, идеалы современного равного общества доносятся до зрителей отчетливо и эффектно.

Армия и оружие Эрдоган отказался прекращать военную операцию Турции в Сирии Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран, в том числе США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV.

Политика Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Киберспорт Dota 2: разработчики внесли изменения в матчмейкинг Valve выпустила обновление матчмейкинга для Dota 2, где поменяли систему подбора игр для рангов Immortal и Divine, а также уменьшили количество звезд в рейтинговом профиле с семи до пяти.

Происшествия Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.

Политика Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.

Здоровье Комиссия Минздрава выявила нарушения в онкоцентре имени Блохина Глава комиссии министерства здравоохранения Елена Байбарина заявила, что комиссия выявила серьезные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина в 2018-2019 годах.