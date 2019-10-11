Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море

В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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с чего всё началось
На иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва с разницей в 20 минут, пишет
 Press TV со ссылкой на иранскую государственную танкерную компанию.
РБК02:25

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