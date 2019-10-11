Происшествия
РИА НовостиВ МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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Политика
Сенатор выступил категорически против возвращения смертной казни в РФ
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что выступает категорически против возвращения смертной казни в России «в современные правовые реалии».
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира
На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Космос
НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL
Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборочном туре Евро-2020
Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии со счетом 4:0 в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Санкт-Петербург занял второе место рейтинга перспективных городов.
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Общество
Малифисента возвращается в кинотеатры
В остальном все как прежде – мрак, красота, идеалы современного равного общества доносятся до зрителей отчетливо и эффектно.
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Армия и оружие
Эрдоган отказался прекращать военную операцию Турции в Сирии
Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран, в том числе США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV.
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Авто
Названы самые полезные автомобильные опции
Среди опций, несвязанных с безопасностью, 63,5% автолюбителей в первую очередь отдают предпочтение USB-разъемам.
Киберспорт
Dota 2: разработчики внесли изменения в матчмейкинг
Valve выпустила обновление матчмейкинга для Dota 2, где поменяли систему подбора игр для рангов Immortal и Divine, а также уменьшили количество звезд в рейтинговом профиле с семи до пяти.
Политика
Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Политика
Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Футбол
РПЛ изменила время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Пресс-служба РПЛ объявила об изменениях в расписании матчей 14-го тура.
Здоровье
Комиссия Минздрава выявила нарушения в онкоцентре имени Блохина
Глава комиссии министерства здравоохранения Елена Байбарина заявила, что комиссия выявила серьезные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина в 2018-2019 годах.
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Происшествия
В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.