Происшествия
Lenta.ruИранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть. Инцидент отмечен в Красном море, примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда, сообщает Reuters. В результате судно серьезно пострадало и загорелось, по предварительным данным, произошла утечка нефти.
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с чего всё началось
Иранский танкер возле порта Джидда, на котором утром в пятницу прогремел взрыв, мог быть атакован двумя ракетами, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление госкорпорации National Iranian Oil Company.Общественное телевидение России02:46
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