Происшествия

Lenta.ruLenta.ruИранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть. Инцидент отмечен в Красном море, примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда, сообщает Reuters. В результате судно серьезно пострадало и загорелось, по предварительным данным, произошла утечка нефти.
Читать в источнике
Комментировать95
с чего всё началось
Иранский танкер возле порта Джидда, на котором утром в пятницу прогремел взрыв, мог быть атакован двумя ракетами, сообщает
 телеканал Press TV со ссылкой на заявление госкорпорации National Iranian Oil Company.
Общественное телевидение России02:46

Подробнее о событии

Иран назвал взрывы на танкере в Красном море нападением

RT на русском08:53

Иранский танкер после ЧП в Красном море направился в Персидский залив

РИА Новости08:29

Цена на нефть выросла после взрыва иранского танкера

Известия07:34

Обстрелянный в Красном море иранский танкер взял курс на Персидский залив

Интерфакс08:03

Поврежденный иранский танкер вышел из Красного моря и взял курс на Персидский залив

ТАСС08:13

В МИД РФ прокомментировали ракетный удар по иранскому танкеру

Московский Комсомолец04:57

Нефть Brent подорожала до $60 за баррель после атаки на иранский танкер

РБК03:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Происшествия

Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:12
Политика

Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите СНГ.
Вечерняя Москва 06:08
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 09 октября в 07:00
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Политика

Познер отказался считать Соловьева коллегой

Телеведущий Владимир Познер в интервью «Московскому комсомольцу» высказался в отношении журналиста Владимира Соловьева.
Рамблер 01:46
Экономика

Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы

Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 08:47
Здоровье

Изучение чувашской полицитемии помогло совершить нобелевское открытие

Изучением болезни занимался британский ученый Информация о наследственной болезни коренных жителей Чувашии – полицитемии, способствовало нобелевскому открытию.
Правда ПФО 09:07
Политика

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением

Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Происшествия

В Саратове состоится панихида по убитой Лизе Киселевой

Панихида по убитой в Саратове Лизе Киселевой состоится сегодня, 11 октября.
АиФ Саратов 05:49
Общество

Навальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Коммерсантъ 06:43
Экономика

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru 06:32
Шоу-бизнес

Бузова поблагодарила критиков своей музыки

WomanHit.ru 03:56
Общество

Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15
Происшествия

Адвокат Голунова попросил ГП передать материалы на полицейских в ФСБ

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин попросил Генпрокуратуру передать материалы проверки в отношении сотрудников полиции, которые задерживали журналиста, в управление «М» ФСБ.
News.ru 04:13
Общество

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Политика

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Политика

Давление на депутата в Петербурге назвали делом рук ОПГ

Депутат петербургского Заксобрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева назвала делом рук организованной преступной группировки то, что происходит во Фрунзенском районе Петербурга вокруг муниципалитета МО №72, где ее партия завоевала две трети мандатов, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:02
Армия и оружие

Глава МИД Турции объяснил причины покупки Анкарой ЗРК С-400 у России

Известия 05:39
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Хоккей

Ушел в отставку вице-президент ХК «Металлург»

Вице-президент хоккейного клуба "Металлург" Геннадий Величкин ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте команды.
Московский Комсомолец 08:46
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Единоборства

Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Sportbox.RU 06:11
Происшествия

В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту

Российская газета 08:30
Общество

Тайфун в Японии спровоцировал масштабные сбои в работе транспорта

Крупнейший железнодорожный перевозчик Японии - компания JR - объявил в пятницу о полном прекращении перевозок с девяти часов утра субботы и до полудня воскресенья.
Российская газета 00:22
Футбол

Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM вчера в 07:39
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ вчера в 01:12
Музыка

Гарик Сукачев отменил концерт в Курске

Друг для друга (Курск) 04:51
Происшествия

В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Армия и оружие

Украина окончательно сорвала отвод войск в Донбассе

ТВ Центр 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное