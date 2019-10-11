Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море

В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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Иранский танкер возле порта Джидда, на котором утром в пятницу прогремел взрыв, мог быть атакован двумя ракетами, сообщает
 телеканал Press TV со ссылкой на заявление госкорпорации National Iranian Oil Company.
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