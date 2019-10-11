Происшествия
КоммерсантъВ Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.
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с чего всё началось
Иранский танкер возле порта Джидда, на котором утром в пятницу прогремел взрыв, мог быть атакован двумя ракетами, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление госкорпорации National Iranian Oil Company.Общественное телевидение России02:46
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Происшествия
Мать убийцы из керченского колледжа сменила фамилию и переехала
Мать студента Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в Керченском политехническом колледже в прошлом году, сменила фамилию и переехала, сообщила РИА Новости бабушка Рослякова Галина Никитична.
Радио Sputnik 20:05
Происшествия
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка
Российская газета 12:23
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.
РБК 17:32
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза вчера в 17:58
Общество
Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
Шоу-бизнес
Бузова поблагодарила своих хейтеров за внимание
Звезда поблагодарила хейтеров за пристальное и активное внимание к ее жизни и творчеству, сообщает vm.ru.
Народные новости 01:32
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 02:24
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Политика
Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Экономика
США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Соединённые Штаты приостановили повышение пошлин на китайский импорт на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября по итогам торговых переговоров.
RT на русском 16:24
Космос
Названы нобелевские лауреаты по химии
Каждый лауреат Нобелевской премии в этом году получит девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов).
Телеканал 360° 09 октября в 05:49
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru 15:25
Армия и оружие
Дальше будет только хуже? Политики обеспокоены ситуацией на Донбассе
Нацисты из бывшего полка «Азов» вместе со своими «побратимами» из «Нацкорпуса» прорвались через блокпост в Золотом, сорвав мирный процесс по разведению сил и средств, о котором было оговорено ранее.
Rusvesna.su 09 октября в 18:50
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 08:19
Политика
Шаман Александр Габышев снова намерен идти в Москву
Иркутск Сегодня вчера в 23:55
Футбол
Матч сборных России и Шотландии закончился разгромом
Свою порцию славы заработал Головин. Следующий матч россияне проведут против сборной Кипра в гостях.
Экономика сегодня вчера в 16:49
Авто
Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль
Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
Известия 08:16
Армия и оружие
Анкара: Первый турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии
В ходе операции в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий. Об этом сообщили в Минобороны Турции, передает РИА Новости.
Росбалт 01:47
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета 09 октября в 23:12
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 16%
Капитал Yandex N. V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже.
РБК 10:57
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал золото ЧМ-2019, Далалоян — серебряный призёр
Второе место занял чемпион мира 2018 года Артур Далалоян, бронзовым призёром стал украинец Олег Верняев.
Чемпионат 12:55
Киберспорт
Call of Duty, берегись. В России вышла PUBG Lite
Пользователи iOS и Android в восторге от Call of Duty Lite Pass теперь доступен для Второго Сезона, и игроки смогут приобрести Lite Pass: Премиум Сезон 2 за 400 L-COIN.
iXBT.com вчера в 22:37
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28