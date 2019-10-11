с чего всё началось

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.

Происшествия Мать убийцы из керченского колледжа сменила фамилию и переехала Мать студента Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в Керченском политехническом колледже в прошлом году, сменила фамилию и переехала, сообщила РИА Новости бабушка Рослякова Галина Никитична.

Происшествия В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.

Экономика Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.

Гаджеты Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.

Общество Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".

Шоу-бизнес Бузова поблагодарила своих хейтеров за внимание Звезда поблагодарила хейтеров за пристальное и активное внимание к ее жизни и творчеству, сообщает vm.ru.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Здоровье Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.

Политика Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.

Экономика США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30% Соединённые Штаты приостановили повышение пошлин на китайский импорт на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября по итогам торговых переговоров.

Космос Названы нобелевские лауреаты по химии Каждый лауреат Нобелевской премии в этом году получит девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов).

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.

Армия и оружие Дальше будет только хуже? Политики обеспокоены ситуацией на Донбассе Нацисты из бывшего полка «Азов» вместе со своими «побратимами» из «Нацкорпуса» прорвались через блокпост в Золотом, сорвав мирный процесс по разведению сил и средств, о котором было оговорено ранее.

Футбол «Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

Футбол Матч сборных России и Шотландии закончился разгромом Свою порцию славы заработал Головин. Следующий матч россияне проведут против сборной Кипра в гостях.

Авто Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.

Армия и оружие Анкара: Первый турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии В ходе операции в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий. Об этом сообщили в Минобороны Турции, передает РИА Новости.

Космос Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 16% Капитал Yandex N. V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже.

Спорт Гимнаст Нагорный завоевал золото ЧМ-2019, Далалоян — серебряный призёр Второе место занял чемпион мира 2018 года Артур Далалоян, бронзовым призёром стал украинец Олег Верняев.

Киберспорт Call of Duty, берегись. В России вышла PUBG Lite Пользователи iOS и Android в восторге от Call of Duty Lite Pass теперь доступен для Второго Сезона, и игроки смогут приобрести Lite Pass: Премиум Сезон 2 за 400 L-COIN.