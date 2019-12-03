Жалобы обвиняемого в шпионаже Пола Уилана не подтвердились, он получает медицинскую помощь, а представители посольств регулярно получают к нему доступ, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В МИД прокомментировали жалобы обвиняемого в шпионаже Уилана

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