Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД прокомментировали жалобы обвиняемого в шпионаже Уилана

Жалобы обвиняемого в шпионаже Пола Уилана не подтвердились, он получает медицинскую помощь, а представители посольств регулярно получают к нему доступ, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
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Россия назвала симуляцией жалобы американского шпиона на здоровье в СИЗО

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Посольство США сочло заявление МИД РФ по Уилану «фактологически неверным»

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МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом

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Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
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О неэффективности антироссийских санкций ранее говорили и в других странах.
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У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее.
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Ученые не нашли следов массовых смертей от Юстиниановой чумы

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Захарова ответила Украине, готовой принять пару российских областей

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Часть дорог из-за плохих погодных условий остается до сих пор закрытой для движения автотранспорта в Сахалинской области по состоянию на утро 4 декабря, сообщает АСТВ.
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Как расследовали дело сестер Хачатурян

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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

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Apple назвала самые популярные в 2019 году приложения для iPhone

Американская компания Apple опубликовала в понедельник список приложений, которые чаще всего скачивали в текущем году владельцы смартфонов iPhone.
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Украина обречена на поражение в транзитной войне с «Газпромом»

Еще одним серьезным требованием со стороны Украины выглядит ее намерение заставить "Газпром" подписать кабальный договор по будущим транзитным поставкам газа через "незалежную".
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Трамп обвинил администрацию Обамы в том, что Турция закупила С-400

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что Турция закупила российские системы ПВО С-400, сообщает РИА Новости.
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Женская сборная России по гандболу разгромила Конго на чемпионате мира

Матч проходил в рамках третьего тура чемпионата мира в Японии и завершился со счетом 34:13.
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Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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