Политика

Мойка78Мойка78В МИД рассказали о передаче задержанных кораблей Украине

В российском МИД не понимают, как передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей связана с предстоящим саммитом в «нормандском формате». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина и России достигли договоренности по передаче Киеву задержанных год назад кораблей.
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с чего всё началось

Россия готова отдать Украине задержанные корабли до саммита в «нормандском формате»

Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.
Коммерсантъвчера в 11:41

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МИД РФ не связывает вопрос передачи Украине задержанных кораблей с нормандским саммитом

Говорит Москва09:30

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

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Ведомости07:55

Россия не связывает передачу задержанных в Керченском проливе кораблей с саммитом

Коммерсантъ09:27

В МИД России назвали условия возврата украинских кораблей

URA.Ru08:14
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РБК 18:00
Политика

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Политика

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Фигурное катание

15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
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Напомним, что премьера нового автомобиля пройдет в воскресенье 17 ноября в американском Лос-Анджелесе, после чего все желающие смогут заказать Е-машину на сайте производителя.
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Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
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ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

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Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
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