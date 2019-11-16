Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.

с чего всё началось

В российском МИД не понимают, как передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей связана с предстоящим саммитом в «нормандском формате». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина и России достигли договоренности по передаче Киеву задержанных год назад кораблей.

В МИД рассказали о передаче задержанных кораблей Украине

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