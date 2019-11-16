Политика
Мойка78В МИД рассказали о передаче задержанных кораблей Украине
В российском МИД не понимают, как передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей связана с предстоящим саммитом в «нормандском формате». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина и России достигли договоренности по передаче Киеву задержанных год назад кораблей.
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с чего всё началось
Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.Коммерсантъвчера в 11:41
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Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
Кино
Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»
На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани
Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов, похоронят в ее родной станице на Кубани.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Фигурное катание
15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E показали до премьеры
Напомним, что премьера нового автомобиля пройдет в воскресенье 17 ноября в американском Лос-Анджелесе, после чего все желающие смогут заказать Е-машину на сайте производителя.
Общество
Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Гаджеты
Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8
Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
Политика
Осуждённый в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию
Осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг прибыл в Осло. Об этом сообщает телеканал NRK.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
Политика
СБУ отчиталась о задержании лидера ИГИЛ на Украине
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Армия и оружие
России подсказали способ захвата Прибалтики
Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон
Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Общество
Мединский раскритиковал Фонд кино за неудачи в продвижении кино
Министр культуры Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российских фильмов за рубежом, сообщает агентство ТАСС.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Центральный банк России 15 ноября отозвал лицензию у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Хоккей
«Динамо» и «Авангард» назвали составы на матч КХЛ в Минске
Происшествия
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.