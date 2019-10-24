Политика
РИА НовостиВ МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
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Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо.
— Михаил Богданов, российский дипломатРБК вчера в 16:30
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Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Общество
ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами
Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
РБК 00:00
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
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Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru 23 октября в 11:00
Шоу-бизнес
Юморист Михаил Галустян отмечает юбилей
Юморист Михаил Галустян отмечает юбилей Сегодня Михаилу Галустяну исполняется 40 лет.
Экспресс газета вчера в 23:30
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в хищении данных клиентов банков
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких российских банков, в том числе Сбербанка.
Известия вчера в 09:13
Происшествия
Опубликовано видео падения ребенка в канализационный люк в Татарстане
Малыш встал на люк обеими ногами, после чего крышка провернулась, и ребенок провалился в канализационный колодец, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 11:08
Экономика
Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки
Джефф Безос, основатель и руководитель Amazon, потерял почти 7 миллиардов долларов из-за падения котировок компании после того, как она представила инвесторам отчет о результатах за третий квартал.
Российская газета 02:42
Шоу-бизнес
Гарик Харламов извинился перед Ларисой Гузеевой
Поведение юмориста обидело Гузееву, поэтому он решил загладить вину. Вот уже 10 лет Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!».
StarHit.ru вчера в 04:00
Гаджеты
Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку
Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
Ferra 00:41
Футбол
Трабзонспор — Краснодар 0:2
Другой российский клуб ЦСКА на домашней арене уступил венгерскому «Ференцварошу» со счётом 0:1.
News.ru вчера в 16:51
Армия и оружие
Немецкая газета Die Welt: танк «Армата» превосходит «Леопард-2»
Издание Die Welt восхитилось российским танком Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 миллиметров, признав его превосходство над немецким танком «Леопард-2».
Аргументы и Факты 22 октября в 03:15
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
Российская туристка умерла в Турции после операции
Российская туристка 1965 года рождения, госпитализированная 8 октября с курорта в городе Анталья, скончалась после операции.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском
РИА Новости 23 октября в 15:05
Футбол
Сенников — о работе на ТВ: напрягает, когда получается балаган
Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о своём отношении к работе на телевидении.
Чемпионат 01:15
Общество
Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора бараном
РИА Новости 02:30
Политика
Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.
Известия вчера в 15:54
Общество
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют около 50 тысяч человек
Обязательная мера затронет по меньшей мере 50 тысяч человек, которые оказались в зоне распространения лесных пожаров.
Комсомольская правда 00:46
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Прокуратура возбудила дело из-за наркотиков в «Матросской тишине»
Московская прокуратура завела уголовное дело из-за сбыта наркотических средств в СИЗО-1 ("Матросская тишина").
Газета.Ru вчера в 16:20
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ вчера в 03:53
Экономика
Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2020 года Федеральная налоговая служба (ФНС) обяжет компании платить страховые взносы и налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за самозанятых граждан, труд которых используют вместо штатных работников и пытаются тем самым избежать этих выплат.
Известия 23 октября в 09:09
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22