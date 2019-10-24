Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо.

Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.

В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет

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