Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо.

Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.

В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Экономика Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки Как отмечает CNBC, если котировки Amazon продолжат падение, Безос может потерять статус самого богатого человека в мире и уступить первое место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaire Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу.

Общество Сбежавший фигурант дела «Нового величия» объявлен в розыск Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта уголовного дела об экстремистском сообществе "Новое величие" Сергея Гаврилова.

Единоборства Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве.

Политика В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».

Технологии Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76 Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.

Игры Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.

Политика Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.

Армия и оружие Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.

Политика Министр экономики Японии подал в отставку из-за скандала Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже сообщил журналистам, что принял отставку Сугавары и объявил, что новым главой ведомства станет ветеран правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Хироси Кадзияма, который в прошлом занимал пост заместителя министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Шоу-бизнес Екатерина Волкова опровергла слова о беременности Подписчики были уверены в беременности Екатерины и начали писать ей поздравления.

Общество Мария Бутина вернется в Москву 26 октября Россиянка Мария Бутина прибудет в Москву утром 26 октября после освобождения из американской тюрьмы, говорится в распространенном в пятницу заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Политика Скандальный украинский политолог попал в реанимацию в Москве Украинский политолог Вячеслав Ковтун, которого хорошо знают зрители дискуссионных телешоу на российских каналах, попал в реанимацию.

Экономика Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике лихорадки Денге В январе 2019 года Роспотребнадзор сообщал, что за 11 месяцев 2018 года было зафиксировано 212 случаев лихорадки Денге у российских туристов после посещения ими стран Юго-Восточной Азии.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Общество Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России По словам эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время.

Общество «Росатом» опроверг информацию о ввозе радиоактивных отходов в Россию Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов.

Происшествия Уволенную за эротические снимки педагога вызвали на допрос в полицию Магнитогорского детского тренера Екатерину Конопенко, которую уволили с работы из-за эротических фото 19-летней давности, вызвали на допрос по подозрению в изготовлении и распространении порнографии.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Футбол Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.

Политика Французский дипломат признал Россию мировой державой Бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти заявил, что Россия вновь стала мировой державой.