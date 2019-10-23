Политика
РИА НовостиВ МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
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Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки. Обе стороны заинтересованы в этом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 23 октября в 04:57
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Песков: Россия и Египет продолжат работу по возобновлению авиасообщения
Российская газета23 октября в 04:57
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Общество
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Экономика
Несправедливые выплаты на ЖКХ сельским педагогам и врачам обсудили в АКЗС
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Политика
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ИА Новороссия вчера в 13:35
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Шоу-бизнес
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Общество
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Ведомство проявило к нему интерес после того, как певец выпустил несколько треков с угрозами в адрес президента страны Дональда Трампа и его дочери Иванки.
Телеканал 360° вчера в 17:38
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
РИА Новости вчера в 14:28
Политика
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В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости вчера в 13:16
Игры
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Происшествия
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РИА Новости вчера в 08:55
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Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport вчера в 16:53
Здоровье
Донские онкологи назвали первые симптомы рака груди
Врачи подчеркивают, что рак груди, выявленный на ранней стадии, излечим.
Дон-ТР вчера в 09:28
Здоровье
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Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.
РБК вчера в 10:45
Экономика
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Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.
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Происшествия
В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров
От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
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Общество
У активистов штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали счета
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It`s My City вчера в 10:35
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Хоккей
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Кино
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Общество
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Космос
Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей
Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru вчера в 15:36