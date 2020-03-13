Ранее российское правительство поручило Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать транспортировку украинцев на родину и вывоз россиян из Украины на фоне распространения коронавируса.

В МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России

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