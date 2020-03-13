Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России

Ранее российское правительство поручило Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать транспортировку украинцев на родину и вывоз россиян из Украины на фоне распространения коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать127

Подробнее о событии

МИД России пояснил порядок отправки украинцев на родину

ТАССвчера в 14:05

МИД РФ пояснил, что украинцев из России будут вывозить только на добровольной основе

Интерфаксвчера в 14:17

В МИД России уточнили условия вывоза из страны украинцев спецпоездом

RT на русскомвчера в 16:08

Вывоз Россией украинцев на Украину произведут по желанию

Lenta.ruвчера в 14:22

МИД разъяснил поручение правительства о вывозе украинцев на родину

РБКвчера в 15:44

В МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России

Газета.Ruвчера в 14:37

МИД РФ заявил о добровольном вывозе спецпоездом украинцев из России

Известиявчера в 14:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия вчера в 11:32
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести онлайн

Телеканал Санкт-Петербург 23 марта в 10:34
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Здоровье

Больше тысячи омичей оказались на карантине за минувшие сутки

За сутки количество людей, изолированных от других, выросло на 1054 человека.
Город55.ру вчера в 23:28
Наука

Ученые Сингапура создали тест-пятиминутку на коронавирус

В Сингапуре научились выявлять коронавирус за пять минут. Экспресс-тест создали в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям.
Телеканал 360° вчера в 22:57
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 09:27
Общество

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Общество

США выделит $6 триллионов помощи из-за коронавируса

«Общий размер финансовой помощи составит около 6 триллионов долларов: 2 триллиона – прямая помощь, около 4 триллионов – за счет кредитов федерального резерва», - приводит слова Кудлоу РИА Новости.
ТК Звезда вчера в 19:07
Политика

Россиян предупредили о возможном закрытии воздушного пространства США

Генеральное консульство России в Нью-Йорке предупредило соотечественников о возможном закрытии американскими властями воздушного пространства.
Известия вчера в 20:24
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости вчера в 07:52
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Экономика

Экспортеров РФ поддержит антикризисный штаб

Российский экспортный центр создал структуру, которая должна помочь в период эпидемии наладить зарубежные поставки АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на фоне развития ситуации с мировой пандемией коронавирусной инфекции создал антикризисный штаб, сообщила пресс-служба РЭЦ.
Деловое.ТВ вчера в 07:26
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 23 марта в 17:46
Игры

Konami опровергла слухи о перезапуске Silent Hill

Представитель Konami в США опроверг слухи о ребуте Silent Hill.
Cyber.sports.ru вчера в 10:35
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Здоровье

В Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием в поликлиниках

Под запрет попали плановая госпитализация в стационар и плановые визиты к врачу в поликлинику.
Росбалт вчера в 10:50
Здоровье

На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
РЕН ТВ вчера в 04:39
Экономика

Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» из-за России

В ближайшее время Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива накроет невероятный кризис из России, считает колумнист агентства деловой информации Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Sputnik Таджикистан вчера в 04:08
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 марта в 12:54
Общество

Пандемия коронавируса стала поводом для вечеринок в Краснодаре

На фоне новостей о распространении в мире инфекции SARS-CoV-2, в Краснодаре клубы начали устраивать «коронавечеринки».
ФАН вчера в 22:47
Общество

В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 20:37
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 20:14
Футбол

Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
RT на русском вчера в 15:41
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное