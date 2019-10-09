Политика
RT на русскомВ МИД считают осуществимым перенос нескольких комитетов ГА ООН из США
Замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с газетой «Известия» считает, что перенос нескольких комитетов ГА ООН из США осуществим. «Я думаю, что это вполне осуществимо», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что это решение принимается Генеральной Ассамблеей.
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с чего всё началось
Россия ассиметрично ответит на недопуск части делегации на сессию Генассамблеи ООН. Более того, Москва считает вполне осуществимым перенос комитета организации по разоружению за пределы США. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.Известиявчера в 17:01
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МИД России прокомментировал вероятность переноса комитетов Генассамблеи ООН
Комсомольская правдавчера в 19:02
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 00:50, Вашингтон
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РИА Новости вчера в 22:59
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МИР 24 вчера в 13:23
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После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.
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Шоу-бизнес
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Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.
Известия вчера в 23:00
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
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Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
РИА Новости вчера в 21:24
Космос
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Российская газета вчера в 22:41
Политика
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Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Политика
Российский посол пожаловался на задержку ремонта резиденции из-за США
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Lenta.ru 00:12
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
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Космос
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Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07 октября в 05:51
Футбол
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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
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Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
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Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
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Культуромания вчера в 07:09