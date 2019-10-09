Россия ассиметрично ответит на недопуск части делегации на сессию Генассамблеи ООН. Более того, Москва считает вполне осуществимым перенос комитета организации по разоружению за пределы США. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

с чего всё началось

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с газетой «Известия» считает, что перенос нескольких комитетов ГА ООН из США осуществим. «Я думаю, что это вполне осуществимо», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что это решение принимается Генеральной Ассамблеей.

В МИД считают осуществимым перенос нескольких комитетов ГА ООН из США

Авто Назван способ уйти от официальных автодилеров Если автовладелец принял решение уйти от официального дилера, он обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию своей машины.

Финансы Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.

Экономика В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Экономика Власти помогут застройщикам, которые не смогли перейти на эскроу Строительные компании, которые не смогли перейти на эскроу и не имеют права работать с дольщиками напрямую, получат помощь правительства.

Баскетбол В Китае уничтожают следы «Хьюстон Рокетс», всё очень серьёзно Ещё недавно казалось, что ситуацию можно исправить, что Китай просто блефует ради извинений, но всё оказалось намного серьёзнее.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы» По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.

Путешествия Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.

Шоу-бизнес Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.

Космос Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.

Шоу-бизнес Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.

Политика Бывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.

Политика Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу 18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.

Происшествия В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.

Космос «Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.

Политика Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.

Политика Российский посол пожаловался на задержку ремонта резиденции из-за США Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обеспокоился ремонтом своей резиденции, который откладывается из-за отказа в выдаче виз США российским специалистам.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.

Космос Опубликованы фотографии обратной стороны Луны Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад, сообщает РИА Новости.

Футбол Футболист Златан Ибрагимович открыл в Швеции памятник самому себе В Мальмё звезда шведского футбола Златан Ибрагимович открыл памятник самому себе, сообщает ОТР.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Экономика В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.