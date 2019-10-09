Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД считают осуществимым перенос нескольких комитетов ГА ООН из США

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с газетой «Известия» считает, что перенос нескольких комитетов ГА ООН из США осуществим. «Я думаю, что это вполне осуществимо», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что это решение принимается Генеральной Ассамблеей.
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с чего всё началось

«Мы будем строже относиться к визовым запросам США»

Россия ассиметрично ответит на недопуск части делегации на сессию Генассамблеи ООН. Более того, Москва считает вполне осуществимым перенос комитета организации по разоружению за пределы США. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Известиявчера в 17:01

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В МИД считают осуществимым перенос нескольких комитетов ГА ООН из США

RT на русскомвчера в 22:45

Вершинин: перенос нескольких комитетов ГА ООН из США в 2020 году осуществим

РИА Новостивчера в 21:58

Визовый скандал: Россия готовит США асимметричный ответ

РЕН ТВвчера в 17:48

МИД РФ пообещал строже рассматривать визовые запросы США

Московский Комсомолецвчера в 19:33

В МИД России заявили, что Москва будет строже относиться к визовым запросам США

ТАССвчера в 18:31

Замглавы МИДа рассказал об ответе на недопуск делегатов РФ в ООН

Известиявчера в 19:25

МИД России прокомментировал вероятность переноса комитетов Генассамблеи ООН

Комсомольская правдавчера в 19:02
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 00:50, Вашингтон
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Известия вчера в 03:25
Авто

Назван способ уйти от официальных автодилеров

Если автовладелец принял решение уйти от официального дилера, он обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию своей машины.
Телеканал 360° вчера в 23:05
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети

РИА Новости вчера в 21:21
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Экономика

В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
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Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07 октября в 07:11
Экономика

Власти помогут застройщикам, которые не смогли перейти на эскроу

Строительные компании, которые не смогли перейти на эскроу и не имеют права работать с дольщиками напрямую, получат помощь правительства.
Гипер НН 07 октября в 09:18
Баскетбол

В Китае уничтожают следы «Хьюстон Рокетс», всё очень серьёзно

Ещё недавно казалось, что ситуацию можно исправить, что Китай просто блефует ради извинений, но всё оказалось намного серьёзнее.
Чемпионат вчера в 17:15
Происшествия

Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском вчера в 02:55
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Путешествия

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
Космос

Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие

После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.
Росбалт 07 октября в 23:59
Шоу-бизнес

Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк

Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Комсомольская правда вчера в 07:32
Политика

Бывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России

Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.
Известия вчера в 23:00
Политика

Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
РИА Новости вчера в 21:24
Космос

«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Политика

Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Политика

Российский посол пожаловался на задержку ремонта резиденции из-за США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обеспокоился ремонтом своей резиденции, который откладывается из-за отказа в выдаче виз США российским специалистам.
Lenta.ru 00:12
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика

Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 11:30
Космос

Опубликованы фотографии обратной стороны Луны

Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07 октября в 05:51
Футбол

Футболист Златан Ибрагимович открыл в Швеции памятник самому себе

В Мальмё звезда шведского футбола Златан Ибрагимович открыл памятник самому себе, сообщает ОТР.
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Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 07 октября в 12:25
Экономика

В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес

Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру вчера в 01:58
Кино

Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными

Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
Культуромания вчера в 07:09
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