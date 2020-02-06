Армия и оружие
КоммерсантъМИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России. Обстоятельства смерти военных и их имена в ведомстве не уточнили. Информация о гибели четырех российских военных в Сирии появилась несколько дней назад.
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Политика
В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса
Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
Происшествия
Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока
Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Авто
Представлен гибридный кроссовер Haval Concept H
В рамках выставки Auto Expo, которая проходит в Нью-Дели, состоялся локальный дебют дочерней марки Haval, причем среди уже известных серийных машин оказалась мировая премьера — подзаряжаемый гибридный кроссовер Haval Concept H. Пока это шоу-кар, но явных признаков далекой от массового производства фантазии у него нет.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу
На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
Армия и оружие
Армия Сирии установила полный контроль в Саракибе
В Провинции Идлиб сирийской армией был установлен полный контроль над городом Саракиб.
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Экономика
Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве
Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала о причинах конфликта с Ольгой Бузовой
Ида Галич призналась, что ей не нравится то, что делает поющая телеведущая.
Политика
Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России
Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".
Общество
В Москве начали проверять температуру всех посетителей Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК, что Кремль принял дополнительные меры предосторожности из-за вспышки нового коронавируса.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов.
Футбол
Месси задумался об уходе из «Барселоны»
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Кино
По мотивам фильма «Текст» снимут сериал
Мини-сериал из пяти эпизодов по мотивам триллера "Текст" Клима Шипенко выйдет на онлайн-платформе Start в 2020 году.
Общество
В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
Хоккей
Александр Овечкин оформил третий хет-трик за последние шесть матчей
Экономика
Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму
Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%).
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам
В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.