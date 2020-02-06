В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России. Обстоятельства смерти военных и их имена в ведомстве не уточнили. Информация о гибели четырех российских военных в Сирии появилась несколько дней назад.

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

Происшествия Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Авто Представлен гибридный кроссовер Haval Concept H В рамках выставки Auto Expo, которая проходит в Нью-Дели, состоялся локальный дебют дочерней марки Haval, причем среди уже известных серийных машин оказалась мировая премьера — подзаряжаемый гибридный кроссовер Haval Concept H. Пока это шоу-кар, но явных признаков далекой от массового производства фантазии у него нет.

Спорт Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.

Происшествия Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".

Энергетика Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40% Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.

Происшествия Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.

Политика Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".

Экономика На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.

Общество Умер сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.

Кино По мотивам фильма «Текст» снимут сериал Мини-сериал из пяти эпизодов по мотивам триллера "Текст" Клима Шипенко выйдет на онлайн-платформе Start в 2020 году.