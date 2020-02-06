Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
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В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

РИА Новости07:02

Российский МИД сообщил о гибели российских и турецких военных в Сирии

Новая газета03:57

Кремль отреагировал на гибель российских военных в Сирии

Lenta.ru05:06

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

RT на русском03:58

Песков не стал комментировать сообщения о гибели в Сирии российских специалистов

ТАСС04:38

Кремль перенаправил Минобороны вопрос о гибели российских военных в Сирии

РБК04:55

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

Коммерсантъ03:51
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Политика

Оппозиция заблокировала трибуну Рады

Lenta.ru 06:33
Политика

Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии

Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Московский Комсомолец 05:10
Здоровье

Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу

Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 06:40
Происшествия

В Гонконге отправили на карантин круизный лайнер World Dream

До окончания проверок судно компании Genting Cruise Lines, на борту которого - более 1,8 тыс. человек, будет находиться на карантине в порту Гонконга - ни пассажирам, ни членам экипажа не разрешено сходить на сушу.
Интерфакс вчера в 03:00
Политика

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Политика

Сенаторов в России предложили назначать пожизненно

Введение пожизненного назначения сенаторов в России может повысить значение Совета Федерации.
URA.Ru 06:10
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК вчера в 10:22
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

РБК 05:37
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Гаджеты

AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК

Если подсчеты специалистов Mercury Research верны, AMD удалось занять 18,3% в сегменте процессоров для настольных компьютеров.
iXBT.com 07:09
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:23
Футбол

«Ливерпуль» выставил на игру Кубка Англии самый юный состав в истории

"Ливерпуль" с самым юным составом в истории вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одержав победу над "Шрусбери Таун".
Газета.Ru вчера в 11:34
Политика

Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
RT на русском 04:11
Биатлон

CAS рассмотрит дела Зайцевой, Вилухиной и Романовой 2 и 3 марта

Спортивный арбитражный суд (CAS) 2–3 марта рассмотрит дела бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Матч ТВ 04 февраля в 12:13
Авто

В январе российский авторынок вырос на 2%

Тарантас Ньюс 06:39
Политика

Премьером ДНР стал бывший российский вице-губернатор

Премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 06:40
Происшествия

Суд заново рассмотрит дело о похищении Авраама Руссо

Мосгорсуд отменил постановление Пресненского районного суда столицы, освободившего ранее от уголовной ответственности трех фигурантов "дела Руссо" из-за нарушения уголовно-процессуального законодательства и отправил его на новое рассмотрение в тот же суд, сообщили в Мосгорсуде.
Интерфакс 02:21
Футбол

Месси задумался об уходе из «Барселоны»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси задумался об уходе из команды после конфликта с руководством.
Lenta.ru 03:57
Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
RT на русском 01:02
Происшествия

Стала известна личность обвиняемого в госизмене россиянина

Обвиняемым в государственной измене россиянином, чьё дело рассматривает Лефортовский суд в Москве, оказался пенсионер из Владивостока.
RT на русском 06:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями

У Тарасовых подрастает дочь Милана, ей уже 1,5 года. Также у Дмитрия Костенка есть старшая дочка от первого брака по имени Ангелина.
Instanews Media 03:14
Политика

Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:34
Общество

Ургант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору

РБК 06:25
Происшествия

В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа

Полицейские Северо-западного округа вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада, сообщает начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости вчера в 12:38
Происшествия

В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
RT на русском 06:11
Политика

Путин рассказал, что может обеспечить прорыв в российской науке

Убеждён, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века, — заявил Путин во время вручения премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.
News.ru 07:09
Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Автоновости дня вчера в 05:38
Общество

OMV допустила рост цен на газ в Европе в случае новых санкций по СП-2

Глава австрийской OMV Райнер Зеле прокомментировал сообщения о том, что США могут ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 07:04
Кино

Фильм «Текст» станет мини-сериалом

Режиссёр Клим Шипенко планирует превратить свою картину «Текст» в мини-сериал.
News.ru вчера в 09:43
Политика

Польша отказалась от российского угля

Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Lenta.ru 06:14
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