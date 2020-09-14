В МИД сообщили об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
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В Министерстве иностранных дел России сообщили об отмене визита главы ведомства Сергея Лаврова в Берлин 15 сентября. Об этом говорится на сайте министерства. Отмечается, что соответствующий визит был запланирован год назад.В источнике
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