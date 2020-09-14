Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

В МИД сообщили об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября

В Министерстве иностранных дел России сообщили об отмене визита главы ведомства Сергея Лаврова в Берлин 15 сентября. Об этом говорится на сайте министерства. Отмечается, что соответствующий визит был запланирован год назад.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Сергей Лавров отменил визит в Берлин

Lenta.ru10:12
РИА Новости

Лавров отменил визит в Берлин 15 сентября

РИА Новости09:53
RT на русском

В МИД сообщили об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября

RT на русском10:08
РБК

Лавров отменил визит в Берлин

РБК10:07
Интерфакс

Лавров отменил свой визит в Берлин

Интерфакс10:04
Коммерсантъ

Лавров отменил намеченный на 15 сентября визит в Берлин

Коммерсантъ09:59
Российская газета

МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен

Российская газета10:09

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
23

Режим повышенной готовности продлен в Вологодской области до 5 октября

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве 14 сентября, коэффициент 1,07 не позволяет региону приступить к третьей волне снятия ограничений.
Vologda-poisk.ru07:08
13