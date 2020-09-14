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МонаВиста

Глава МИД Сергей Лавров отменил визит в Берлин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил запланированный на 15 сентября визит в Берлин на церемонию закрытия перекрестного года научно-образовательных партнерств. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В источнике
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Интерфакс

Лавров отменил свой визит в Берлин

Интерфакс10:04
RT на русском

В МИД сообщили об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября

RT на русском10:08
РБК

Лавров отменил визит в Берлин

РБК10:07
Российская газета

МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен

Российская газета10:09
Коммерсантъ

Лавров отменил намеченный на 15 сентября визит в Берлин

Коммерсантъ09:59
РИА Новости

Лавров отменил визит в Берлин

РИА Новости09:53
Известия

Лавров отменил запланированный на 15 сентября визит в Берлин

Известия09:52

«Спартак» попросил РФС разобрать судейство Карасёва в матче с ЦСКА

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что клуб направил письмо в Российский футбольный союз с просьбой разобрать судейство Сергея Карасёва в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).
Чемпионат10:52

Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфакс08:00
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В атмосфере Венеры обнаружены следы фосфина

Астрономы при помощи наземных телескопов обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который входит в число потенциальных биомаркеров — химических веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии живых организмов.
N+111:01
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Президент Эстонии напомнила руководству Белоруссии о суде в Гааге

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что руководство Белоруссии, которое «применяет насилие» в ходе протестов в стране, может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге.
RT на русском10:09
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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ведомости09:55
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«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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Мария Арбатова рассказала о своей неприязни к Ларисе Долиной

В одном из последних интервью Мария Арбатова, — писательница, драматург, публицист и феминистка — рассказала о том, что не уважает Ларису Долину как человека за её причастность к процветанию коррупции в стране.
Kadara.ru10:50
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