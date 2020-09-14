Глава МИД Сергей Лавров отменил визит в Берлин
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил запланированный на 15 сентября визит в Берлин на церемонию закрытия перекрестного года научно-образовательных партнерств. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В источнике
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