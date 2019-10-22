Политика

ИзвестияИзвестияВ МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
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Дмитрий Песков
Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки. Обе стороны заинтересованы в этом.
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