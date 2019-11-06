Политика
РБКВ МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти
Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил план, по которому американские военные будут защищать бóльшую часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, подконтрольной курдам. По данным агентства, точный размер этой территории еще не определен.
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Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
МИР 24 04 ноября в 10:45
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Вести.Ru 07:19
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Происшествия
Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск
Правоохранительные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии 36-летнего Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата Ахмеда, известного нейрохирурга.
Газета.Ru 06:07
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал условия боя с Мейвезером
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 09:25
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Политика
«Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
РИА Новости 06:17
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Космос
Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами
РИА Новости 04 ноября в 00:00
Армия и оружие
Россия получила секретную израильскую противоракету
Военный интернет-портал «Sina» сообщили о том, что выпущенная Израилем противоракета из системы противоракетной обороны «Праща Давида» упав на территории Сирийской Арабской республики, получила незначительные повреждения и была отдана российским специалистам для изучения.
ГЛАС.RU 04 ноября в 01:50
Футбол
Московский «Локомотив» принимает туринский «Ювентус»
Напомним, что в первом матче против «Ювентуса» москвичи проиграли со счетом 1:2. В той игре «Локомотив» был впереди на протяжении большей части времени, однако давление туринцев оказалось сильнее и Пауоло Дибала добыл победу для «старой синьоры».
НИА-Калининград 07:58
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Космос
Стало известно, когда появились первые звезды во Вселенной
Считается, что после Большого Взрыва существовали только водород и гелий, и первое поколение звезд было лишено тяжелых химических элементов, что отличает их от всех последующих поколений.
МИР 24 07:24
Общество
ФАС завела дела против четырех банков из-за рассылки спама
Московское управление ФАС завело дела о нарушении закона о рекламе против банка «Хоум кредит», Альфа-банка, Райффайзенбанка и Ситибанка.
Ведомости 08:53
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Политика
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости 07:15
Общество
Кипр лишит россиян незаконных «золотых паспортов»
Кипр заберет так называемые «золотые паспорта» у девяти россиян, которые получили его незаконно.
Lenta.ru 09:32
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Актуальные Новости 02:34
Футбол
Маринато Гилерме — о противниках натурализации игроков для сборной России: «Я уважаю это»
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме ответил на критику тех, кто выступает против натурализации иностранцев для сборной России.
Матч ТВ вчера в 13:29
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45