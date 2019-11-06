Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил план, по которому американские военные будут защищать бóльшую часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, подконтрольной курдам. По данным агентства, точный размер этой территории еще не определен.

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