Политика

РБКРБКВ МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти

Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил план, по которому американские военные будут защищать бóльшую часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, подконтрольной курдам. По данным агентства, точный размер этой территории еще не определен.
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В МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти

РБК05:00

Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Взгляд.ру03:15

Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Российская газета03:38

Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти

Известия03:28

Вершинин заявил, что РФ не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

ТАСС03:19

Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу нефти в Сирии

Московский Комсомолец04:11

Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти

РИА Новости03:01
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Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

РБК 05:03
Политика

В Кремле прокомментировали возможную отмену ЕГЭ

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ближайшем будущем ЕГЭ для школьников в стране не может быть отменен, сообщает «Свободная пресса».
Национальная служба новостей 06:21
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
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Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.
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Энергетика

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В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
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Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади

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Газета.Ru 07:32
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HBO создала картонную коробку для просмотра сериалов

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Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск

Газета.Ru 06:07
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Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
Экономика

Набиуллина оценила возможность снижения ставок по ипотеке

Ипотечные ставки будут снижаться вслед за уменьшением инфляции, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая в рамках «правительственного часа» в Совфеде.
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Ольга Бузова выступила за закон о домашнем насилии

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, что готова поддержать закон о домашнем насилии.
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Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого

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Газета.Ru 04:53
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Названа причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
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Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире

Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
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В России теперь можно взять iPhone в аренду

В аренду можно взять пять моделей iPhone — от iPhone XS до iPhone 11 Pro.
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В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
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Россияне стали меньше доверять полиции

Число граждан России, доверяющих полиции своего региона, с 2017 до 2019 года увеличилось на 13 п.п. и составляет 54%.
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Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении

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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

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Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова

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Минприроды назначило временного куратора «мусорной» реформы

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, который курировал "мусорную" реформу, написал заявление по собственному желанию.
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Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
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Chevy представит полностью электрическую версию грузовика C10

Компания Chevrolet представит в рамках тюнинг-выставки SEMA Show 2019 несколько интересных автомобилей.
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
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Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
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В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
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Резо Гигинеишвили показал, как его сын танцует лезгинку

Продюсер показал, как его сын танцует лезгинку. У Резо Гигинеишвили двое детей: сын и дочь, которые рождены в браке с Надеждой Михалковой.
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Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
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Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
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