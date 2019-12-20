Политика
РИА НовостиВ МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером. О возможном возобновлении формата "Большой восьмерки" говорил в августе президент США Дональд Трамп.
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Общество
Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Происшествия
Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Футбол
Раньери сравнил Роналду с игроком НБА после гола в эффектном прыжке
Во время послематчевой пресс-конференции Раньери заявил, что в момент оформления гола 34-летний нападающий был похож на игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Политика
В Минске проходят переговоры России и Украины по газу
Российская делегация в составе главы «Газпрома» Алексея Миллера, министра энергетики Александра Новака и вице-премьера Дмитрия Козака проводит в Минске переговоры с Украиной по газу.
Наука
Грипп снижает риск заболеть простудой
В результате выяснилось, что заражение гриппом значительно снижает риск заболеть простудой. Но данное правило может работать и наоборот.
Здоровье
Больных после инсульта или инфаркта обеспечат бесплатными лекарствами
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что больные, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции с 2020 года будут обеспечены бесплатными лекарствами. бесплатно обеспечены лекарствами.
Футбол
Футболист сборной Украины подозревается в употреблении допинга
Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Политика
Британский парламент поддержал соглашение по Brexit
Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.
Политика
Путин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»
Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Политика
В Киеве предложили назвать сквер в честь лубянского стрелка Манюрова
Националист, украинский политический деятель и журналист Дмитрий Корчинский написал в Facebook, что сквер надо переименовать в честь Евгения Манюрова, который «отличился» у здания ФСБ в Москве и был убит «псами режима».
Космос
Гигантские облака из углеродного газа окружают молодые галактики ALMA
Проанализировав все сведения, астрофизики считают: чтобы делать какие-либо еще заявления, необходимы дальнейшие наблюдения за облаками углеродного газа.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Авто
Немецко-китайский кроссовер Borgward BX3 поступил в продажу
Сегодня в модельную линейку Borgward входят, помимо BX3, большой кроссовер BX7, среднеразмерный BX5 и кросс-купе BX6.
Игры
Xbox объявил новогодние скидки на консоли и игры
В розничных магазинах же появились скидки на консоли Xbox One X (до 10 000 рублей) и Xbox One S (до 6000 рублей).
Шоу-бизнес
Модель Вики Одинцова выходит замуж за миллионера из Казахстана
Звезда сказала «Да!» своему возлюбленному, миллионеру из Казахстана Димашу Адилету. Интересно, что о романе пары никто и не догадывался.
Кино
«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Происшествия
Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ
Американца приговорили к 15 годам тюремного заключения за поджог флага ЛГБТ-сообщества.
Общество
Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Политика
В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи, сообщили СМИ
Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи ливийское правительство национального согласия (ПНС) приняло предложение Турции о военной помощи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
Политика
На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.