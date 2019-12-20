Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером. О возможном возобновлении формата "Большой восьмерки" говорил в августе президент США Дональд Трамп.
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Рябков заявил об «исчезнувшем напрочь» желании России присоединиться к G7

РБК10:14

Рябков заявил, что Россия будет противостоять экспансии юридической системы США

ТАСС10:17

Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Газета.Ru08:32

МИД России заявил об отсутствии желания Москвы присоединяться к G7

Известия08:49

В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

РИА Новости08:43

МИД: Россия не стремится присоединяться к G7

Российская газета08:51

Замглавы МИД РФ признался, что его смешат попытки вернуть Россию в G7

Интерфакс08:17
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Общество

Нештрафуемый порог превышения скорости снизят

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Газета.Ru 10:31
Происшествия

Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:30
Футбол

Раньери сравнил Роналду с игроком НБА после гола в эффектном прыжке

Во время послематчевой пресс-конференции Раньери заявил, что в момент оформления гола 34-летний нападающий был похож на игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Газета.Ru 18 декабря в 22:13
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Политика

В Минске проходят переговоры России и Украины по газу

Российская делегация в составе главы «Газпрома» Алексея Миллера, министра энергетики Александра Новака и вице-премьера Дмитрия Козака проводит в Минске переговоры с Украиной по газу.
RT на русском 09:39
Космос

Новейший американский корабль Starliner успешно стартовал к МКС

РБК 07:35
Наука

Грипп снижает риск заболеть простудой

В результате выяснилось, что заражение гриппом значительно снижает риск заболеть простудой. Но данное правило может работать и наоборот.
Pravda.Ru 17 декабря в 03:40
Здоровье

Больных после инсульта или инфаркта обеспечат бесплатными лекарствами

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что больные, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции с 2020 года будут обеспечены бесплатными лекарствами. бесплатно обеспечены лекарствами.
Inc-news.ru 17 декабря в 11:25
Футбол

Футболист сборной Украины подозревается в употреблении допинга

Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Вести.Ru 11:09
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
REGNUM 10:05
Политика

Британский парламент поддержал соглашение по Brexit

Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.
REGNUM 10:58
Политика

Путин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 05:31
Политика

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
RT на русском 08:03
Политика

В Киеве предложили назвать сквер в честь лубянского стрелка Манюрова

Националист, украинский политический деятель и журналист Дмитрий Корчинский написал в Facebook, что сквер надо переименовать в честь Евгения Манюрова, который «отличился» у здания ФСБ в Москве и был убит «псами режима».
Примечания 09:15
Космос

Гигантские облака из углеродного газа окружают молодые галактики ALMA

Проанализировав все сведения, астрофизики считают: чтобы делать какие-либо еще заявления, необходимы дальнейшие наблюдения за облаками углеродного газа.
Экология Регионов 17 декабря в 06:18
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости 18 декабря в 21:16
Авто

Немецко-китайский кроссовер Borgward BX3 поступил в продажу

Сегодня в модельную линейку Borgward входят, помимо BX3, большой кроссовер BX7, среднеразмерный BX5 и кросс-купе BX6.
CarsWeek.ru 00:25
Игры

Xbox объявил новогодние скидки на консоли и игры

В розничных магазинах же появились скидки на консоли Xbox One X (до 10 000 рублей) и Xbox One S (до 6000 рублей).
Ferra 10:11
Шоу-бизнес

«Очередной эксперимент»: Юлия Барановская стала платиновой блондинкой

Lisa.ru 02:30
Шоу-бизнес

Модель Вики Одинцова выходит замуж за миллионера из Казахстана

Звезда сказала «Да!» своему возлюбленному, миллионеру из Казахстана Димашу Адилету. Интересно, что о романе пары никто и не догадывался.
Woman.ru 07:58
Кино

«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Афиша Daily вчера в 12:38
Происшествия

Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ

Американца приговорили к 15 годам тюремного заключения за поджог флага ЛГБТ-сообщества.
Известия 08:06
Общество

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Газета.Ru 09:57
Общество

Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу

Salt Mag 09:52
Армия и оружие

Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой

Актуальные Новости 05:20
Политика

В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией

Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:08
Происшествия

В Москве «заминировали» все станции метро

ТАСС 10:06
Армия и оружие

ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи, сообщили СМИ

Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи ливийское правительство национального согласия (ПНС) приняло предложение Турции о военной помощи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
РИА Новости вчера в 10:27
Политика

На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
РИА Новости 04:48
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
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