Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у европейских стран есть два способа взаимодействия с Россией. Европа может «действовать еще более жестко» в отношении Москвы, наращивая давление против нее. Однако, по мнению Макрона, такой сценарий не является оптимальным.

с чего всё началось

Как сказал дипломат, наращивание военного потенциала НАТО на востоке для защиты от России — это абсолютно бессмысленное занятие и расходование средств. Грушко также призвал европейские страны проявить больше самостоятельности в подходах к России и не поддаваться влиянию Америки.

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