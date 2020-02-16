Политика
Говорит МоскваВ МИДе России назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Как сказал дипломат, наращивание военного потенциала НАТО на востоке для защиты от России — это абсолютно бессмысленное занятие и расходование средств. Грушко также призвал европейские страны проявить больше самостоятельности в подходах к России и не поддаваться влиянию Америки.
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с чего всё началось
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у европейских стран есть два способа взаимодействия с Россией. Европа может «действовать еще более жестко» в отношении Москвы, наращивая давление против нее. Однако, по мнению Макрона, такой сценарий не является оптимальным.РБК06:43
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Биатлон
Норвежский биатлонист публично вступился за Логинова
Накануне российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль на чемпионата мира в Антерсельве в спринте.
Футбол
Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером в своей карьере
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером, а также признался, что следит за футболистами в «Инстаграме».
Авто
УАЗ рассказал о школьном автобусе на базе «Буханки»
В официальной группе Ульяновского автозавода вспомнили о двух модификациях УАЗ-3962.
Политика
Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах
«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
Экономика
Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Единоборства
Джон Джонс: Блахович заслуживает титульный бой
Наука
Метро Москвы и Нью-Йорка населяют одинаковые микробы
Специалисты проверили пол, поручки и вагоны. Оказалось, что микробы московской подземки такими же, что и в метро Нью-Йорка.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Армия и оружие
Благодаря Турции у сирийских боевиков появились американские ПЗРК
Турция поставляет боевикамв Сирии в зоне деэскалации "Идлиб" американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).
Происшествия
Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки
Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Здоровье
Кардиолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен
В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Музыка
Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала свое фото без ретуши
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" завоевал серебряные медали клубного чемпионата мира по пляжному футболу, уступив в финале португальской "Браге".
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Пентагон снова перенес ввод в строй базы ПРО в Польше
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Шоу-бизнес
Алла Пугачева делает подтяжки лица, чтобы сохранить молодость
Алла Пугачева призналась, что не раз делала пластические операции.
Общество
В понедельник в Орловской области будет ветрено
Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 0-5 градусов тепла, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Происшествия
В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.