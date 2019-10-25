Политика
ИзвестияВ МИДе России предложили Киеву отправить гумпомощь в Донбасс
Ранее в пятницу стало известно, что МИД Украины направил ноту протеста России из-за доставки очередной партии гуманитарной помощи для жителей республик Донбасса. 24 октября автомобили 88-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью прибыли в Донецк и Луганск.
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У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 16:58
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