с чего всё началось

У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу.

Ранее в пятницу стало известно, что МИД Украины направил ноту протеста России из-за доставки очередной партии гуманитарной помощи для жителей республик Донбасса. 24 октября автомобили 88-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью прибыли в Донецк и Луганск.

В МИДе России предложили Киеву отправить гумпомощь в Донбасс

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