Политика

ИзвестияИзвестияВ МИДе России предложили Киеву отправить гумпомощь в Донбасс

Ранее в пятницу стало известно, что МИД Украины направил ноту протеста России из-за доставки очередной партии гуманитарной помощи для жителей республик Донбасса. 24 октября автомобили 88-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью прибыли в Донецк и Луганск.
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Мария Захарова
У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 16:58
с чего всё началось
"У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу", - написала Захарова в пятницу в Facebook
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Захарова предложила Киеву вместо ноты протеста отправить гуманитарную помощь в Донбасс

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