Политика

ИзвестияИзвестияМИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

10 октября Зеленский заявил, что пока встреча с Путиным не планируется, передает НСН. По его словам, вопрос конфликта на юго-востоке Украины может обсуждаться в двух форматах. Речь идет о встрече "нормандской четверки" или о личном общении с российским лидером.
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МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

РБК07:30

Глава МИД Украины заявил, что Зеленский готов к встрече с Путиным

ТАСС06:26

Глава МИДа Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Говорит Москва05:28

На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

RT на русском05:55

На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Lenta.ru05:47

В МИД Украины рассказали о готовности Зеленского к встрече с Путиным

РЕН ТВ05:30

МИД Украины: Зеленский готов к встрече с Путиным в «нормандском формате»

РИА Новости06:02
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
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Huawei нашла способ поставить Android на новый смартфон для России

Новый смартфон Honor 9X, недавно анонсированный в России, имеет тот же идентификатор устройства, что и более старая модель - Huawei P Smart Z. Об этом пишет Android Insider.
Российская газета 11:20
Авто

FAW привезет в Россию две новые модели

В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.
Автоновости дня вчера в 09:43
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Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Спорт

WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года

В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Культура

Охлобыстин отобрал у КВН-щика из Бурятии роль в новом сериале на ТНТ

Информ Полис online вчера в 23:55
Армия и оружие

Турция собирается закупить российские Су-35

Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
Футбол

Вилков рассудит «Зенит» и ЦСКА в матче 15-го тура ЧР

Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 15:31
Общество

«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»

Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).
Ведомости 13:19
Происшествия

Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Газета.Ru 11:29
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Происшествия

Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
РБК 15:40
Политика

МИД РФ выразил опасения из-за разработки США крылатых ракет

МИД РФ выразил свои опасения в связи со своими наблюдениями за тем, как Вашингтон развивает разработку крылатых ракет.
РЕН ТВ 13:31
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Происшествия

В Петербурге произошел пожар в нежилом здании

РБК 15:36
Киберспорт

Релиз Death Stranding на ПК состоится летом 2020 года

Компания Kojima Productions объявила дату выхода игры Death Stranding на ПК. Релиз проекта состоится летом 2020 года.
Матч ТВ вчера в 08:48
Политика

Путин получил предложение посетить Кубу

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Кубу.
Газета.Ru 10:36
Происшествия

Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу

Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.
Газета.Ru 16:24
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Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж

Cyber.sports.ru вчера в 06:40
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Футбол

Переводчик Карреры объяснил, за что тренер кричал на водителя автобуса

Не могут же ему просто сказать: "Уходи", - заявил Фетисов. Переводчик также рассказал, за что кричал итальянский специалист на Терентьева.
Газета.Ru 13:27
Футбол

Василий Уткин: «Успех Аршавина на телевидении в том, что он органичен»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин уже добился заметного успеха на телевидении.
78.ru 07:28
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° 11:53
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
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Культура

На ТНТ показали пародию на Соловьева

Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru 07:19
Наука

Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам

Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро вчера в 00:48
Армия и оружие

В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
Газета.Ru 15:33
Армия и оружие

ЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума

Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
RT на русском 13:23
Политика

Россия, Турция и Иран приветствуют созыв конституционного комитета САР

Старт прямых межсирийских переговоров состоится 30 октября, в среду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом в Женеве.
RT на русском 16:17
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила уход из «Уральских пельменей»

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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