10 октября Зеленский заявил, что пока встреча с Путиным не планируется, передает НСН. По его словам, вопрос конфликта на юго-востоке Украины может обсуждаться в двух форматах. Речь идет о встрече "нормандской четверки" или о личном общении с российским лидером.

МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

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