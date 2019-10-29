Политика
ИзвестияМИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
10 октября Зеленский заявил, что пока встреча с Путиным не планируется, передает НСН. По его словам, вопрос конфликта на юго-востоке Украины может обсуждаться в двух форматах. Речь идет о встрече "нормандской четверки" или о личном общении с российским лидером.
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Гаджеты
Huawei нашла способ поставить Android на новый смартфон для России
Новый смартфон Honor 9X, недавно анонсированный в России, имеет тот же идентификатор устройства, что и более старая модель - Huawei P Smart Z. Об этом пишет Android Insider.
Российская газета 11:20
Авто
FAW привезет в Россию две новые модели
В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.
Автоновости дня вчера в 09:43
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Культура
Охлобыстин отобрал у КВН-щика из Бурятии роль в новом сериале на ТНТ
Информ Полис online вчера в 23:55
Армия и оружие
Турция собирается закупить российские Су-35
Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
Футбол
Вилков рассудит «Зенит» и ЦСКА в матче 15-го тура ЧР
Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 15:31
Общество
«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»
Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).
Ведомости 13:19
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Газета.Ru 11:29
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Происшествия
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
РБК 15:40
Политика
МИД РФ выразил опасения из-за разработки США крылатых ракет
МИД РФ выразил свои опасения в связи со своими наблюдениями за тем, как Вашингтон развивает разработку крылатых ракет.
РЕН ТВ 13:31
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Киберспорт
Релиз Death Stranding на ПК состоится летом 2020 года
Компания Kojima Productions объявила дату выхода игры Death Stranding на ПК. Релиз проекта состоится летом 2020 года.
Матч ТВ вчера в 08:48
Политика
Путин получил предложение посетить Кубу
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Кубу.
Газета.Ru 10:36
Происшествия
Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу
Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.
Газета.Ru 16:24
Общество
Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж
Cyber.sports.ru вчера в 06:40
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Футбол
Переводчик Карреры объяснил, за что тренер кричал на водителя автобуса
Не могут же ему просто сказать: "Уходи", - заявил Фетисов. Переводчик также рассказал, за что кричал итальянский специалист на Терентьева.
Газета.Ru 13:27
Футбол
Василий Уткин: «Успех Аршавина на телевидении в том, что он органичен»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин уже добился заметного успеха на телевидении.
78.ru 07:28
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° 11:53
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru 07:19
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро вчера в 00:48
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
Газета.Ru 15:33
Армия и оружие
ЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума
Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
RT на русском 13:23
Политика
Россия, Турция и Иран приветствуют созыв конституционного комитета САР
Старт прямых межсирийских переговоров состоится 30 октября, в среду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом в Женеве.
RT на русском 16:17