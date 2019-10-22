Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

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