Политика
ИзвестияВ МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:12, Вашингтон
Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем 20 октября в 16:41
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Гаджеты
Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 08:53
Происшествия
На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора
На постояльцев хостела в Новой Москве с ножом напал заместитель администратора.
RT на русском 03:41
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Политика
МИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации «Минска-2»
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал стороны конфликта на Украине соблюдать перемирие в Донбассе и осуществить разведение сил, что откроет путь к имплементации "формулы Штайнмайера" и реализации минских соглашений.
РИА Новости 10:42
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Авто
Mitsubishi Pajero уходит с рынка России
Как сообщает пресс служба компании «ММС Рус», с 1 ноября 2019 года в официальных дилерских центрах появятся 500 внедорожников Pajero.
Тарантас Ньюс вчера в 03:53
Технологии
Эксперты назвали самых опасных звёзд для поиска в Сети
Компания McAfee, занимающаяся кибербезопасностью, раскрыла имена самых опасных звёзд для поиска в Интернете.
News.ru 07:00
Общество
Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 02:27
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
Общество
Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 05:42
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей
В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
РБК 07:43
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 04:31
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Витязь» и одержала третью победу подряд
Спорт-Экспресс 11:02
Общество
До разрыва ствола: АК-12 испытали непрерывной стрельбой
В режиме непрерывной стрельбы автомат выдержал 680 выстрелов. Лишь после этого произошел разрыв ствола.
Российская газета 09:13
Экономика
Россиянам сообщили о росте цен на гречку
Газета.Ru 05:05
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:32
Происшествия
Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
РБК 07:48
Политика
Путин и Эрдоган одинаково оделись
Оба лидера одеты в темные костюмы, светло-голубые рубашки и галстуки серого оттенка.
Lenta.ru 08:12
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз.
Вечерняя Москва вчера в 16:55
Происшествия
Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский»
В результате ЧП на руднике "Таймырский", принадлежащем горно-металлургической компании "Норильский никель", погибли трое человек.
РИА Новости 09:25
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 06:42
Экономика
Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»
20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.
РБК 05:40