Политика

ИзвестияИзвестияВ МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
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В МИДе указали на выгоду Киева в случае признания Крыма российским

Газета.Ru09:00

МИД назвал условие переговоров по морской границе с Украиной

Московский Комсомолец07:10

Россия назвала условие переговоров о морской границе с Украиной

Взгляд.ру05:30

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Известия05:53

МИД назвал основу для переговоров по морской границе между Киевом и РФ

РЕН ТВ05:40

Москва рассказала Киеву о пользе от признания Крыма российским

Lenta.ru05:36

В МИД РФ назвали условие переговоров по морской границе с Украиной

ТК Звезда06:03
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:12, Вашингтон
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В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал стороны конфликта на Украине соблюдать перемирие в Донбассе и осуществить разведение сил, что откроет путь к имплементации "формулы Штайнмайера" и реализации минских соглашений.
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Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

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Как сообщает пресс служба компании «ММС Рус», с 1 ноября 2019 года в официальных дилерских центрах появятся 500 внедорожников Pajero.
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Компания McAfee, занимающаяся кибербезопасностью, раскрыла имена самых опасных звёзд для поиска в Интернете.
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Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
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Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
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В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
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В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
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Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу

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Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
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В режиме непрерывной стрельбы автомат выдержал 680 выстрелов. Лишь после этого произошел разрыв ствола.
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Оба лидера одеты в темные костюмы, светло-голубые рубашки и галстуки серого оттенка.
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Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз.
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Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский»

В результате ЧП на руднике "Таймырский", принадлежащем горно-металлургической компании "Норильский никель", погибли трое человек.
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Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
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