Политика

ИзвестияИзвестияВ МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
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В МИДе указали на выгоду Киева в случае признания Крыма российским

Газета.Ru09:00

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Известия05:53

В МИД РФ назвали условие переговоров по морской границе с Украиной

ТК Звезда06:03

МИД назвал условие переговоров по морской границе с Украиной

Московский Комсомолец07:10

МИД назвал основу для переговоров по морской границе между Киевом и РФ

РЕН ТВ05:40

Москва рассказала Киеву о пользе от признания Крыма российским

Lenta.ru05:36

Россия назвала условие переговоров о морской границе с Украиной

Взгляд.ру05:30
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Интернет

У WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Московский Комсомолец 11:11
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Армия и оружие

Минобороны отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

Дождь вчера в 12:44
Происшествия

Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»

«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК 12:33
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов

Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
RT на русском 11:32
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Происшествия

Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»

Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 03:29
Экономика

Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»

20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.
РБК 05:40
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 14:35
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Происшествия

Неизвестный в Осло угнал машину скорой помощи и наехал на людей

Машину скорой помощи с тремя санитарами внутри угнал 22 октября неизвестный в столице Норвегии.
REGNUM 08:45
Кино

«Звездные войны» побили рекорд «Мстителей» по предпродаже билетов

За первый час предпродажи было реализовано на 45% больше билетов, чем на показы самого кассового в истории фильма в международном прокате "Мстители: Финал" за аналогичный период времени.
Газета.Ru 12:27
Авто

В России запатентован доступный немецкий кроссовер Borgward

Немецкий бюджетный кроссовер Borgward X3 готовится к старту продаж в России.
Автоновости дня вчера в 07:34
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ 09:01
Политика

Путин сменил главу Совета по правам человека

Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
РИА Новости вчера в 11:51
Шоу-бизнес

Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского

Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей 10:32
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 10:28
Общество

Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры

Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Авто

Новый Land Rover Defender 130 презентуют в 2020 году

Land Rover Defender 130 нового поколения будет презентован в 2020-м.
OAnews 07:46
Общество

Новый император Японии Нарухито взошел на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол. Трансляцию общественного телевидения страны посмотрел портал «360».
Сусанин 04:17
Политика

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Общество

Экс-президент США Джимми Картер экстренно госпитализирован

Бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джимми Картера экстренно госпитализировали, сообщает информационное агентство Associated Press.
Sputnik Таджикистан 08:14
Шоу-бизнес

Актриса Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

Актриса Наталья Бочкарева, ставшая фигуранткой уголовного дела из-за задержания с наркотиками, пожаловалась на травлю в соцсетях.
Московский Комсомолец 10:35
Общество

Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Происшествия

В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком

Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.
ТАСС 09:57
Экономика

Министерства согласовали льготы по поддержке добычи в Арктике

Министерства согласовали свои позиции относительно льгот для новых месторождений, добычи на шельфе и СПГ-проектов, а также расширения на арктические проекты налога на добавленный доход (НДД) и снижения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ 12:32
Авто

Mitsubishi Pajero уйдет из России

Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero в конце этого года уйдет с российского рынка.
Телеканал 360° вчера в 10:09
Финансы

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 08:39
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