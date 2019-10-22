Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

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Политика В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами «Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.

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Шоу-бизнес Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.

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Общество Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.

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