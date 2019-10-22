Политика
ИзвестияВ МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
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Интернет
У WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Армия и оружие
Минобороны отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Происшествия
Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов
Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Экономика
Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»
20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
Происшествия
Неизвестный в Осло угнал машину скорой помощи и наехал на людей
Машину скорой помощи с тремя санитарами внутри угнал 22 октября неизвестный в столице Норвегии.
Кино
«Звездные войны» побили рекорд «Мстителей» по предпродаже билетов
За первый час предпродажи было реализовано на 45% больше билетов, чем на показы самого кассового в истории фильма в международном прокате "Мстители: Финал" за аналогичный период времени.
Авто
В России запатентован доступный немецкий кроссовер Borgward
Немецкий бюджетный кроссовер Borgward X3 готовится к старту продаж в России.
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Авто
Новый Land Rover Defender 130 презентуют в 2020 году
Land Rover Defender 130 нового поколения будет презентован в 2020-м.
Общество
Новый император Японии Нарухито взошел на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол. Трансляцию общественного телевидения страны посмотрел портал «360».
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
Общество
Экс-президент США Джимми Картер экстренно госпитализирован
Бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джимми Картера экстренно госпитализировали, сообщает информационное агентство Associated Press.
Шоу-бизнес
Актриса Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
Актриса Наталья Бочкарева, ставшая фигуранткой уголовного дела из-за задержания с наркотиками, пожаловалась на травлю в соцсетях.
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
Происшествия
В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком
Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.
Экономика
Министерства согласовали льготы по поддержке добычи в Арктике
Министерства согласовали свои позиции относительно льгот для новых месторождений, добычи на шельфе и СПГ-проектов, а также расширения на арктические проекты налога на добавленный доход (НДД) и снижения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Авто
Mitsubishi Pajero уйдет из России
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero в конце этого года уйдет с российского рынка.
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.