Политика
КоммерсантъРоссия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
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с чего всё началось
Минпромторг РФ подготовил письмо в адрес Армении в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS (входит в группу "Промтехнологии"), попросит министра обороны этой страны Давида Тонояна разобраться в данной ситуации, следует из текста документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:03
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