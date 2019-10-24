Минпромторг РФ подготовил письмо в адрес Армении в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS (входит в группу "Промтехнологии"), попросит министра обороны этой страны Давида Тонояна разобраться в данной ситуации, следует из текста документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».

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