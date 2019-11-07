У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

с чего всё началось

27 октября американское издание The Wall Street Journal сообщило о подписании президентом США Дональдом Трампом документа о намерении Соединенных Штатов покинуть ДОН. Финального решения по выходу из договора еще нет, отмечалось в публикации.

В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

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