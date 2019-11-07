Политика

ИзвестияИзвестияВ МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

27 октября американское издание The Wall Street Journal сообщило о подписании президентом США Дональдом Трампом документа о намерении Соединенных Штатов покинуть ДОН. Финального решения по выходу из договора еще нет, отмечалось в публикации.
Читать в источнике
Комментировать62
с чего всё началось

В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
РИА Новостивчера в 16:41

Подробнее о событии

Политолог оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу

RT на русском01:35

Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

Известиявчера в 22:15

МИД: Россия не оставит без ответа выход США из Договора по открытому небу

Комсомольская правдавчера в 16:53

Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

РБКвчера в 18:08

В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Lenta.ruвчера в 17:47

Россия оценила планы США выйти из Договора по открытому небу

Московский Комсомолецвчера в 18:43

В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

РИА Новостивчера в 16:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:22, Вашингтон
Транспорт

Две станции метро Петербурга работают в ограниченном режиме

Две станции красной ветки метро на севере Петербурга переведены на режим ограниченного пассажиропотока из-за технической поломки на конечной станции.
REGNUM 00:22
Наука

Внесите правки: ученые создали новый инструмент генной инженерии

Наиболее известным и перспективным инструментом генной инженерии в последние годы считается метод CRISPR-Cas.
РБК 31 октября в 01:24
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости вчера в 00:53
Происшествия

Главе Чебаркуля предъявили обвинения по трем статьям

Главе Чебаркуля (Челябинская область) Сергею Ковригину предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и их превышении, а также в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на СУ СКР.
Доступ1 01:32
Армия и оружие

Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию

Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.
Lenta.ru 01:29
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Происшествия

В Челябинске рецидивист напал со шприцем на школьницу

В Челябинске полиция задержала рецидивиста, напавшего со шприцем на 17-летнюю школьницу в подъезде дома по улице Труда.
URA.Ru 00:57
Политика

В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии

Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Политика

Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах

Известия вчера в 16:17
Технологии

Росатом запускает масштабный проект по созданию квантового компьютера

Госкорпорация "Росатом" запустила масштабный проект по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
ТАСС Наука вчера в 17:01
Происшествия

Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане

Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.
РБК вчера в 02:31
Космос

Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса

Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
ТАСС 05 ноября в 17:58
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM вчера в 12:19
Происшествия

Сбившего полицейского водителя задержали со стрельбой в Петербурге

Водитель автомобиля Volkswagen сбил полицейского в Санкт-Петербурге в среду вечером, когда сотрудники МВД пытались остановить его для проверки документов, а затем скрылся.
ТАСС вчера в 15:47
Кино

В России вышел сериал «Тёмные начала»

News.ru вчера в 03:10
Политика

Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

РИА Новости вчера в 20:09
Футбол

«Побольше бы нам таких руководителей!» Какой след оставила в российском футболе Ольга Смородская?

Смородская возглавляла «Локомотив» шесть лет и еще почти две недели сверху (29 июля 2010 — 10 августа 2016).
Матч ТВ 01:00
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Общество

МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют

Как может работать механизм конфискации криптовалют По логике действующего законодательства арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ, пояснила Зеленовская.
РБК 00:01
Авто

Новый Toyota RAV4 начали собирать в России

Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.
За рулем 01:10
Гаджеты

Раскрыта стоимость новых телевизоров Xiaomi Mi Tv 5 Pro

Актуальные Новости 05 ноября в 07:45
Происшествия

СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове

Российская газета 02:10
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора.
Интерфакс 00:35
Происшествия

Неизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие

ФАН вчера в 17:22
Футбол

Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

Metaratings 01:54
Происшествия

В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 02:09
Энергетика

Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК 01:00
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное