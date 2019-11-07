Политика
ИзвестияВ МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
27 октября американское издание The Wall Street Journal сообщило о подписании президентом США Дональдом Трампом документа о намерении Соединенных Штатов покинуть ДОН. Финального решения по выходу из договора еще нет, отмечалось в публикации.
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с чего всё началось
У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.РИА Новостивчера в 16:41
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МИД: Россия не оставит без ответа выход США из Договора по открытому небу
Комсомольская правдавчера в 16:53
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Транспорт
Две станции метро Петербурга работают в ограниченном режиме
Две станции красной ветки метро на севере Петербурга переведены на режим ограниченного пассажиропотока из-за технической поломки на конечной станции.
Наука
Внесите правки: ученые создали новый инструмент генной инженерии
Наиболее известным и перспективным инструментом генной инженерии в последние годы считается метод CRISPR-Cas.
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Происшествия
Главе Чебаркуля предъявили обвинения по трем статьям
Главе Чебаркуля (Челябинская область) Сергею Ковригину предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и их превышении, а также в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на СУ СКР.
Армия и оружие
Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию
Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Происшествия
В Челябинске рецидивист напал со шприцем на школьницу
В Челябинске полиция задержала рецидивиста, напавшего со шприцем на 17-летнюю школьницу в подъезде дома по улице Труда.
Политика
В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии
Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Технологии
Росатом запускает масштабный проект по созданию квантового компьютера
Госкорпорация "Росатом" запустила масштабный проект по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
Происшествия
Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане
Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.
Космос
Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса
Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
Происшествия
Сбившего полицейского водителя задержали со стрельбой в Петербурге
Водитель автомобиля Volkswagen сбил полицейского в Санкт-Петербурге в среду вечером, когда сотрудники МВД пытались остановить его для проверки документов, а затем скрылся.
Кино
В России вышел сериал «Тёмные начала»
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Футбол
«Побольше бы нам таких руководителей!» Какой след оставила в российском футболе Ольга Смородская?
Смородская возглавляла «Локомотив» шесть лет и еще почти две недели сверху (29 июля 2010 — 10 августа 2016).
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Общество
МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют
Как может работать механизм конфискации криптовалют По логике действующего законодательства арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ, пояснила Зеленовская.
Авто
Новый Toyota RAV4 начали собирать в России
Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.
Гаджеты
Раскрыта стоимость новых телевизоров Xiaomi Mi Tv 5 Pro
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора.
Происшествия
Неизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
Энергетика
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.