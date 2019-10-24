Политика
РБКВ МИДе пообещали скорое решение вопроса с чартерами в Египет
Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в ближайшее время. Об заявил замглавы МИДа Михаил Богданов по итогма экономического форума «Россия-Африка», передает «РИА Новости».
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Музыка
Фадеев: Только одна певица может диктовать условия продюсеру
Территория новостей 15:49
Технологии
Искусственный интеллект впервые испытают в воздушном бою
Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США займется проведением испытаний искусственного интеллекта (ИИ) в виртуальном воздушном бою.
Профиль 07:18
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
Политика
Президент Боливии Моралес объявил о победе в первом туре выборов
Боливийский лидер Эво Моралес на пресс-конференции объявил о своей победе на президентских выборах в первом туре.
РИА Новости 08:36
Политика
Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию
Как заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в Майами, после чего она вылетит в Москву.
РБК 17:57
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
Общество
Эксперт: железнодорожные операторы не «уведут» грузовой парк из РФ
Главы 14 крупнейших операторских компаний, управляющих более чем 600 000 вагонов, просят отменить решение о переводе всех российских вагонов на кассетные подшипники с 2021 года, пишет «Коммерсантъ».
Logirus.ru 07:12
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Москва 24 01:18
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова: «С Машей Кожевниковой не разговаривала год»
Исполнительница роли Тани призналась, что с Кожевниковой у нее был затяжной конфликт. Первую серию «Универа» показали летом 2008 года.
StarHit.ru 01:00
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Футбол
Дербное воскресенье: четыре столичные команды проведут очные встречи
Уже в пятницу стартует 14-й тур чемпионата России по футболу, после которого расположение команд в лидерской группе может серьезно измениться.
Известия 17:00
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 16:00
Армия и оружие
В Китае объяснили нежелание США нападать на Россию
Новый День 01:33
Общество
Суд продлил арест Абызова до конца января
Басманный суд Москвы продлил до 25 января арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Ведомости 14:31
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года
Вести Подмосковья вчера в 06:52
Политика
Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК 17:38
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Lenta.ru 22 октября в 07:59
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли оригинально поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения
На днях свой 43-ий день рождения отметил Райан Рейнольдс, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk 18:27
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Футбол
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей 15:03
Политика
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости 13:16
Армия и оружие
Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году
Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.
Взгляд.ру 13:02
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости 18:09
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Технологии
Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей
На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Омскрегион 03:04
Политика
Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине
В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Московский Комсомолец вчера в 17:37