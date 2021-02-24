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В МИДе призвали ослабить зависимость России от доллара

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию РФ от финансовой системы США. Об этом он сказал в опубликованном в среду, 24 февраля, разговоре с агентством Bloomberg.В источнике
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МИД РФ призвал уменьшить зависимость от «токсичного» доллара

Коммерсантъвчера в 13:46

Заместитель Лаврова предложил устранить зависимость России от «ядовитого» доллара

Московский Комсомолецвчера в 10:23

МИД призвал ослабить зависимость России от «ядовитого» доллара

РИА Новостивчера в 11:28

В МИД РФ заявили о необходимости сокращения операций с «ядовитым» долларом США

Газета.Ruвчера в 11:23

В России призвали избавиться от власти «ядовитого» доллара

Lenta.ruвчера в 11:12

В МИДе призвали ослабить зависимость России от доллара

Известиявчера в 12:37

В МИДе предложили устранить зависимость России от «ядовитого» доллара

РБКвчера в 09:31

В МИД РФ предлагают устранить зависимость российской экономики от «ядовитого» доллара

РК-Ньюсвчера в 11:08
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