В МИДе призвали ослабить зависимость России от доллара
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию РФ от финансовой системы США. Об этом он сказал в опубликованном в среду, 24 февраля, разговоре с агентством Bloomberg.В источнике
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Заместитель Лаврова предложил устранить зависимость России от «ядовитого» доллара
Московский Комсомолецвчера в 10:23
В МИД РФ заявили о необходимости сокращения операций с «ядовитым» долларом США
Газета.Ruвчера в 11:23