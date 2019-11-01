Политика
Газета.RuВ МИДе рассказали о невозможности подготовить замену ДСНВ в срок
Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
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Полноценную замену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) за оставшееся время до истечения текущего срока действия документа выработать не удастся.ТАСС04:38
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