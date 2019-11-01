Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИДе рассказали о невозможности подготовить замену ДСНВ в срок

Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

В МИД России заявили, что замену ДСНВ не удастся выработать в срок

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