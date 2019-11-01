Полноценную замену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) за оставшееся время до истечения текущего срока действия документа выработать не удастся.

с чего всё началось

Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.

В МИДе рассказали о невозможности подготовить замену ДСНВ в срок

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